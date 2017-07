Viersen. Wie sich die Schülerzahlen an den weiterführenden Schulen in Viersen entwickeln werden, darüber hat die Schulverwaltung genaue Prognosen erstellt. Mit Sorge sieht sie die Entwicklung des Clara-Schumann-Gymnasiums: Rund 21 Prozent der Schüler wird die Schule verlieren, heißt es in der Prognose: von 842 Schüler im vergangenen Schuljahr auf 668 im Schuljahr 2021/22. Das Erasmus-von-Rottderdam-Gymnasium verliert demnach etwa vier Prozent seiner Schüler (von 930 auf 893). Die Anne-Frank-Gesamtschule hingegen bleibe konstant bei mehr als 1300 Schülern.

Das aber glaubt die SPD nicht – wegen einer Entscheidung der schwarz-gelben Landesregierung: der Rückkehr zu G9. „CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, spätestens ab dem Schuljahr 2019/2020 grundsätzlich wieder zum Abitur nach neun Jahren zurückzukehren“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Manuel Garcia Limia: „Dies bedeutet mittel- bis langfristig, dass es an den Gymnasien wieder einen zusätzlichen Jahrgang und damit deutlich mehr Schüler geben wird.“

Und ob die Gesamtschule tatsächlich auf stabile Schülerzahlen hoffen darf, da ist sich Garcia Limia ebenfalls nicht sicher. „Das Alleinstellungsmerkmal der Gesamtschulen, neun Jahre Schulzeit bis zum Abitur anzubieten, fällt weg. Dadurch werden Eltern, die gezielt die Belastungen von G8 vermeiden wollten, ihre Kinder wieder an einem Gymnasium anmelden.“

Schulverwaltung erwartet auch bei Realschulen einen Abwärtstrend

Die SPD beantragt daher, die Veränderungen, die aus der Rückkehr zu G9 resultieren, in der Schulentwicklungsplanung zu berücksichtigen. Weil der Schulausschuss turnusmäßig erst Mitte November wieder tagt, halten die Sozialdemokraten auch eine Sondersitzung für geboten.

Für die Realschulen sagt die Schulverwaltung derweil einen leichten Abwärtstrend voraus: Statt 1095 Schülern im abgelaufenen Schuljahr werden 2021/22 voraussichtlich 1070 Schüler unterrichtet. Sorge bereitet insbesondere die Realschule an der Josefskirche in Alt-Viersen. „Die Realschule ist dreizügig festgelegt, wird diese Zügigkeit in den kommenden Einschulungsklassen jedoch nicht durchgängig erreichen können“, heißt es im aktuellen Schulentwicklungsplan: „Der Rückgang der Schülerzahlen muss in enger Abstimmung mit der Schulaufsicht kritisch beobachtet werden.“

Die Gemeinschaftshauptschule Süchteln ist zurzeit dreizügig, wird diese Zügigkeit in den kommenden Schuljahren aber nicht mehr erreichen. „In den kommenden fünf Schuljahren ist damit zu rechnen, dass die Eingangsklassen lediglich einzügig starten werden“, heißt es.