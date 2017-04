Viersener beschwert sich über Sperrmüll in der City

Josef Doussier beklagt, dass der Müll erst nach Öffnung der Läden abgeholt werde.

Viersen. Zwei Matratzen lehnen an einem Baum, daneben wurden ein Bürostuhl und andere Gegenstände abgestellt. Ein Stück weiter sind neben einem öffentlichen Briefkasten weitere Dinge abgelegt, die jemand offensichtlich loswerden will. Es sind Bilder wie diese, die der Viersener Josef Doussier nicht mehr sehen möchte: Mitten auf der Hauptstraße wurde Sperrmüll abgelegt.

Im Grunde kein Problem, doch liegt der Müll dort laut Doussier auch noch, nachdem die Läden in der Einkaufszone vormittags eröffnet haben. Als „Ärgernis für Besucher und Geschäftsinhaber“ bezeichnet Doussier das, was er immer wieder beobachtet.

Dem Abfuhrunternehmen und der Stadt ist kein Problem bekannt

An Abfuhrtagen werde Sperrmüll in der Fußgängerzone nicht vor den Ladenöffnungszeiten abgeholt, sondern erst im Laufe des Tages, erklärt Doussier. So liege der Müll auch gegen Mittag noch auf der Straße. Das, so Doussier, „verschandelt die Viersener Einkaufszone“.

Mit der die Abholung des Sperrmülls hat die NEW in Viersen die Firma Remondis beauftragt. Eine Remondis-Sprecherin erklärte, das Problem sei nicht bekannt, weshalb eine Änderung der Abholroute derzeit nicht geplant sei. „Wir fahren so effizient wie möglich“, sagte Sprecherin. Gebe es aber Probleme, sei eine Änderung der Route möglich.

Auch bei der Stadt Viersen ist eine späte Abholung des Mülls bislang nicht als Problem bekannt. Beim Ideen- und Beschwerdemanagement seien bisher keine Klagen zu diesem Thema eingegangen, erklärte Ute Feyen, Referentin der Bürgermeisterin.

Das Prozedere für die Abholung in Viersen ist grundsätzlich klar geregelt. Seit 2015 werden Altholz und sonstiger Sperrmüll nach vorheriger Anmeldung wöchentlich abgeholt. Angemeldet werden kann eine Abholung telefonisch unter 02162/371 38 28 oder per E-Mail an abfall.viersen@remondis.de. Bürger erhalten anschließend eine Auftragsnummer und den Abfuhrtermin. Die Stadt weist darauf hin, dass nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen eingesetzt wird und sich die Sperrmüllabfuhr eventuell verzögern kann.