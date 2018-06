Viersen. Mit einem Trauerzug wollen Menschen in Viersen am Freitag um 18 Uhr der 15-Jährigen gedenken, die am Montag im Park mutmaßlich von ihrem Ex-Freund erstochen wurde.

Angemeldet wurde er nach Polizeiangaben von einer Privatperson für bis zu 100 Teilnehmer. Der Zug soll von einem zentralen Platz in der Innenstadt zum Park an die Stelle gehen, wo das Mädchen tödlich getroffen zusammenbrach.

Der 17-jährige Ex-Freund sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Ermittler hat er nicht akzeptiert, dass sich das Mädchen getrennt hatte. Er soll schon vorher davon gesprochen die Jugendliche umzubringen, wenn sie sich trenne. dpa