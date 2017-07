Viersen. Feueralarm in Viersen-Dülken: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte ein Container an der Paul-Weyers-Schule in Viersen-Dülken. Die Flammen erfassten auch den Neubauteil der Schule. Es entstand erheblicher Schaden.

Wie die Polizei in einer Meldung mitteiltm wurden die Einsatzkräfte gegen 1.55 Uhr zu dem Brand alarmiert. Als die ersten Einheiten eintrafen, hatte die Flammen bereits den Neubauteil der Schule erreicht. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Durch das Feuer wurde der Dachstuhl des Gebäudes erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler in Viersen unter der Nummer 02162 377-0 entgegen. red