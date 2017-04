Viersen: Blutüberströmter Mann bricht vor Polizeiwache zusammen

Viersen. Eine Szene wie aus einem Horrorfilm: Beamte der Polizeiwache an der Lindenstraße in Viersen sahen am Montag gegen 23.20 Uhr, dass ein Mann vor der Tür des Gebäudes blutüberströmt zusammenbrach. Der Mann war nicht mehr ansprechbar und wurde sofort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand des Mannes ist nach ärztlicher Einschätzung derzeit nicht lebensbedrohlich.

Die Kripo konnte den Verletzten bislang nicht befragen. Der 25-Jährige, der im Kreis Viersen lebt, hat Verletzungen am Kopf erlitten. Eine sofortige Absuche am gestrigen Abend ergab, dass sich die Blutspuren von der Polizeiwache bis etwa in Höhe des Rathausmarktes zurückverfolgen ließen.

Die Spurensuche wurde bei Helligkeit am Dienstag fortgesetzt. Bislang haben sich jedoch keine Erkenntnisse ergeben, die das Geschehen erklären könnten. Daher ist die Kripo dringend auf Hinweise angewiesen: Wer hat im Laufe des gestrigen Abends verdächtige Beobachtungen rund um den Rathausmarkt gemacht, die in Zusammenhang mit dem Verletzten stehen könnten? Wer hat den Weg des Schwerverletzten in Richtung Polizeiwache beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0.