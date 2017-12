Viersen. Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Viersen sind vier Menschen verletzt worden. Vermutlich habe ein 65 Jahre alter Bewohner das Feuer am Sonntagnachmittag in seiner Wohnung gelegt, teilte die Polizei mit. Er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Hausbewohner retteten sich über Drehleitern aus dem brennenden Haus an der Straße Am Röttchen, ein 18-Jähriger sprang aus einem Fenster aus der ersten Etage und zog sich eine Fraktur zu. Außerdem erlitt er eine Rauchgasvergiftung. Insgesamt mussten vier Menschen medizinisch versorgt werden. Das Sechsfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Der Tatverdächtige soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. dpa