Viersen. Am Samstagvormittag wurde ein 65-jähriger bei einem Unfall an der Kreuzung Venloer Straße/Lange Straße in Dülken verletzt. Er wollte hinter der Kreuzung Venloer Straße auf der Lange Straße fahren, beim Überqueren der Kreuzung übersah er jedoch den PKW einer 80-jährigen Dülkenerin. Diese fuhr mit ihrem Audi auf der Venloer Straße in Richtung Moselstraße.

Bei dem Zusammenprall stürzte der Radfahrer zu Boden. Hierbei wurde er nur leicht verletzt. Das Fahrrad erlitt einen Totalschaden, am PKW entstand geringer Sachschaden.