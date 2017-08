Viersen. Bereits am Mittwoch hat die Polizei einen tatverdächtigen Räuber in seiner Wohnung festgenommen, wie sie am Freitag mitteilte. Der 36-Jährige soll Anfang August einer 20-jährigen Frau in Dülken auf dem Bruchweg das Handy geraubt haben. Das ergaben die Ermittlungen. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen.

Den Viersen erwartet weiterer Ärger: Bei der Festnahme entdeckten die Polizeibeamten eine geringe Menge an Drogen. Als die Beamten die Wohnung durchsuchten, fanden sie weiteres Rauschgift. Auch in diesem Fall wird gegen den Mann ermittelt. böh