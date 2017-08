Viersen. Am frühen Mittwochmorgen ist ein Wohnhaus in Viersen ausgebrannt. Schnell vermuteten die Ermittler, dass es sich um Brandstiftung handelt. Am Nachmittag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.Es ist der polizeibekannte Hausbewohner Hat der Mann noch weitere Feuer gelegt?

Nach dem Einsatzbericht wurden Polizei und Feuerwehr egen 05:30 Uhr zu einem Hausbrand auf der Königsberger Straße in Viersen gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Ersten Ermittlungen vor Ort zur Folge dürfte das Feuer im Inneren des bei Brandentdeckung verschlossenen Hauses ausgebrochen sein.

In der Nähe des Brandortes nahm die Polizei einen verdächtigen Mann vorläufig fest. Dabei handelt es sich um den 33-jährigen, polizeibekannten Hausbewohner. Zudem beschuldigt die Kripo den Viersener, in den vergangenen Wochen weitere Brände in Viersen gelegt zu haben. Die Ermittlungen dazu an. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt. red