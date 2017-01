Viersen Seniorin übersieht wartende Fahrzeuge - Beifahrerin schwer verletzt

Viersen. Schwer verletzt wurde eine 50-jährige Viersenerin, die als Beifahrerin in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 81-jährige Viersenerin befuhr am Donnerstag, gegen 17.35 Uhr, die Freiheitsstraße aus Dülken kommend. In Höhe der Kreuzung Buschstraße übersah die Frau vermutlich die dort an der Ampel stehenden Fahrzeuge und fuhr auf den Pkw eines 51-jährigen Vierseners auf. Dieser wiederum wurde auf den davor befindlichen Pkw, eines 32-jähriger Vierseners geschoben.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Fahrzeug der Seniorin sowie das des 51-jährigen Fahrers so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Beifahrerin des 51-jährigen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.