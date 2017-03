Viersen-Dülken. Ein zehnjähriger Junge aus Dülken wurde am Montag, gegen 17:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Kind fuhr mit dem Fahrrad eines Freundes auf dem Gehweg des Bruchwegs aus Richtung Parkplatzeinfahrt kommend in Richtung Bleichpfad. Ein 49-jähriger Dülkener fuhr mit seinem Pkw über den Bleichpfad aus Richtung Doergensstraße kommend in Richtung Bruchweg. Der Autofahrer wollte an der Einmündung Bleichpfad/Bruchweg weiter geradeaus in Richtung Venloer Straße fahren und fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit auf den Einmündungsbereich zu.

Plötzlich kam aus Sicht des Autofahrers der Radler vom Gehweg links hinter der dortigen Mauer hervor und fuhr augenscheinlich ungebremst mit dem Vorderrad gegen das Auto, wodurch der linke Außenspiegel abriss. Der Junge gab an, dass die Bremse nicht funktioniert habe. Die Polizisten überprüften die Bremswirkung des Fahrrads uns stellten keinerlei Mängel fest. Wie sich dann im weiteren Verlauf herausstellte, hatte der Junge auf dem fremden Fahrrad wohl versucht, die Rücktrittbremse zu betätigen, die das Fahrrad des Freundes nicht hat. Das Kind hatte Glück und musste "nur" ambulant behandelt werden.