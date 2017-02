Viersen. Am Montag ereignete sich gegen 14:45 Uhr auf der Kölnische Straße in Viersen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Viersenerin, die in ihrem Pkw von einem Parkplatz aus abbog, übersah vermutlich die querende Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Viersen unterwegs war. Die 68-jährige Viersenerin fiel bei dem Zusammenstoß zu Boden und verletzte sich leicht.