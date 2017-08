Viersen. In der Nacht zu Montag betrat ein 31-jähriger Obdachloser gegen 2:00 Uhr, die Viersener Polizeiwache. Nach Polizeiangaben war der Mann offensichtlich berauscht. Er gab an sich "von allen" verfolgt zu fühlen. Die Polizisten erkundigten sich, wie sie ihm helfen könnten und was den Mann aggressiv machte. Im Polizeibericht heißt es, dass der Mann sich daraufhin in Drohhaltung aufbaute und die Beamten anschrie. Daraufhin erteilten die Polizisten dem 31-jährigen einen Platzverweis für die Polizeiwache, dem er zunächst zögerlich nachkam.

Immer wieder näherte sich der Mann dem Polizeigebäude und störte durch permanentes Schellen den Wachbetrieb. Schließlich kehrte er gegen 2:20 Uhr zurück und schlug mit einem Werkzeug gegen die Scheibe der Eingangstür, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Daraufhin nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und stellten eine Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. red