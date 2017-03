Viersen. Am Donnerstag, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Mackenstein, Mackensteiner Straße in Viersen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt wurde.

Die 76-jährige Niederkrüchtenerin fuhr auf der Mackensteiner Straße aus Richtung Viersen. An der Einmündung zum Industriegebiet Mackenstein bog ein 88-jähriger Viersener mit seinem Pkw von Mackenstein kommend in Richtung Viersen ab und übersah vermutlich den Wagen der Niederkrüchtenerin. Beide Autos stießen zusammen. Die Niederkrüchtenerin verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb.