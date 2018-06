Viersen. Nach einem Messerangriff in einem Park ist eine junge Frau in Viersen gestorben.

Nach Polizeiangaben wurde sie am Montagmittag im Casinogarten sehr schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb.

Nach Gewaltdelikt im #Casinogarten in #Viersen fahndet die #Polizei nach dem Täter: 1,70 Meter groß, schwarze Kleidung, dunkle Schuhe, nordafrikanisches Aussehen, schwarze glänzende Haare. Hinweise an die #110 pic.twitter.com/oXon1bgnmi — Polizei NRW VIE (@polizei_nrw_vie) 11. Juni 2018

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter, der entkommen konnte. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber sind im Einsatz. In Mönchengladbach nahm eine Mordkommission die Arbeit auf. Die «Bild»-Zeitung hat darüber berichtet.

«Wir setzen alles daran, die Identität zu klären und ihn zu fassen», sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Identifizierung des Opfers laufe auf Hochtouren. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben nach einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit schwarzen glänzenden Haaren. Er soll schwarze Kleidung und dunkle Schuhe getragen haben.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt: «Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist», teilte er am Abend mit. «Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen.» dpa/red