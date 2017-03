Viersen. Am 18. Februar kehrte ein 27-jähriger Strafgefangene nach einem genehmigten Ausgang aus den LVR-Kliniken in Süchteln nicht wieder zurück. Die Polizei hatte den Mann am 24. Februar zur Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben.

Durch einige Hinweise aus der Bevölkerung konnte der Mann am Montag in Viersen aufgespürrt werden. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen und wurde in die Klinik zurückgebracht.