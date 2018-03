Viersen. In Folge eines schweren Unfalls am Freitagabend in Süchteln hat sich laut Polizei ein weiterer Unfall ereignet. Bei dem Zusammenprall wurden drei Personen verletzt, eine von ihnen schwer.

Eine 30-jährige Mönchengladbacherin ließ sich wohl von den Rettungsmaßnahmen am Ort eines schweren Unfalls ablenken und übersah beim Abbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sie prallte mit dem Pkw des 41-jährigen Mannes aus Niederkrüchten zusammen. Die Mönchengladbacherin und der Mann aus Niederkrüchten wurden leicht verletzt. Die 31-jährige Beifahrerin der Mönchengladbacherin wurde schwer verletzt. Die Frau aus Kempen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auch hier mussten die Rettungskräfte den Unfallort für über eine Stunde absperren. red