Viersen. Zwei eher unerfreuliche Zusammentreffen mit der Polizei Viersen erlebten zwei 19-jährige aus Viersen und Schwalmtal am Donnerstagabend in der Viersener Innenstadt. Um 18:40 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte die beiden Männer Am Blauen Stein. Den Beamten stieg bei der Überprüfung der Personen deutlicher Marihuanageruch in die Nase. Dies nahmen sie zum Anlass für eine weitere Überprüfung, die bei dem Viersener eine Konsummenge Marihuana zu Tage förderte, was dem jungen Mann ein Strafverfahren wegen des Besitzes illegaler Drogen beschert. Dem Schwalmtaler war zu diesem Zeitpunkt kein Tatvorwurf zu machen, da er keine illegalen Drogen besessen hatte.



Offensichtlich hatten die beiden nach Beendigung der Kontrolle und ohne illegale Drogen nicht weiter an dem Ort verweilen wollen und fuhren mit dem Pkw von dannen. Dabei begegneten sie auf der Lindenstraße, also genau dort, wo die Einsatzkräfte ihre Wache haben, zehn Minuten nach der ersten Kontrolle den beiden Beamten erneut. Da nun der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug im Straßenverkehr führen könnte, wurden die beiden erneut angehalten.

Bei einer näheren Betrachtung des Fahrers aus Schwalmtal fiel den Einsatzkräften auf, dass seine Pupillen stark erweitert waren, was den Rückschluss auf einen möglichen Drogenkonsum zulässt. Dem jungen Fahrer wurde ein Drogenschnelltest angeboten, den er mehrfach ablehnte. Auf Anordnung eines Richters wurde dem jungen Mann deshalb eine Blutprobe entnommen, deren Untersuchung klären wird, ob der Mann tatsächlich unter BTM-Einfluss gefahren ist, was für seinen noch jungen Führerschein erhebliche Gefahren bedeuten würde.