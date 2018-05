Viersen. Ein hochwertiger blauer Mercedes ist in der Nacht zu Mittwoch aus einer Garage in Viersen gestohlen worden. Die Diebe öffneten laut Polizeiangaben gewaltsam das Garagentor. Der Mercedes 280 SL Pagode aus dem Jahr 1969 hat ein Saisonkennzeichen (04-10) und ist in Viersen zugelassen (KK-Kennzeichen). Hinweise nimmt die Polizei in Dülken unter der Rufnummer 02162.3770 entgegen. red