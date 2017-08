Viersen-Dülken. Am Dienstagnachmittag versuchte ein Brandstifter die St. Corneliuskirche auf dem Markt in Dülken in Brand zu setzen. Die Kirche war in der Zeit am Dienstag zwischen 14:10 Uhr und Brandentdeckung gegen 16:45 Uhr geöffnet. Wie die Polizei vermutet muss der Brandstifter sich vermutlich schon eine geraume Zeit im Inneren der Kirche aufgehalten haben.

Eine Mitarbeiterin der Kirche entdeckte das Feuer um 16:45 Uhr, als sie nach dem Rechten schauen wollte. Es gelang ihr, das Feuer mithilfe einer Gießkanne zu löschen. Die Kriminalpolizei geht aktuell davon aus, dass der unbekannte Brandstifter zunächst nahezu alle vorhandenen Teelichter auf den Opferstöcken angezündete und danach auf einer der Gebetsbänke das Polster in Brand steckte.

Ein größerer Brandschaden blieb aufgrund der frühzeitigen Brandentdeckung aus.

Die Polizei sucht nach Zeugen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. red