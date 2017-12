Brüggen. Am Freitagabend gegen 20.15 Uhr brannte der Anbau an einem Einfamilienhaus auf der Boisheimer Straße in Brüggen.

Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich die Hausbewohner unverletzt aus dem Gebäude retten. Der entstandene Sachschaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.red