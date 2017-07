Viersen. Feueralarm in Viersen-Dülken: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannte ein Papiercontainer an der Paul-Weyers-Schule in Viersen-Dülken. Die Flammen erfassten auch den Neubauteil der Schule. Es entstand ein Schaden von einigen hunderttausend Euro am Schulgebäude.

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte sind zwei 16 und 19 Jahre alte polizeibekannte Dülkener verdächtig, in der Nacht den Container auf dem Gelände der Grundschule vorsätzlich in Brand gesteckt zu haben. Sie sollen den Container unter das Dach des Schulgebäudes versetzt haben und vom Tatort geflüchtet sein.

Die Identifizierung der Verdächtigen gelang nach Polizeiinformationen auch Dank Zeugen. Ein Dülkener hatte die beiden jungen Männer von der Grundschule aus flüchten sehen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Hinweise auf ein Feuer. Der Mann stellte sich, als der Brand offensichtlich geworden war, sofort als Zeuge zur Verfügung und konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Kurz nach Brandentdeckung meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei, der Angaben zu einem flüchtigen Mann machte. Dieser hatte eine Scheibe zum Gebäude der Sparkasse auf der Venloer Straße eingetreten. Die Personenbeschreibungen der beiden Zeugen waren identisch. Im Zuge der Nahbereichsfahndung wurde der 19-jährige auf der Brandenburger Straße angetroffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben dann einen Tatverdacht gegen den 16-jährigen. Die Ermittlungen wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an. red