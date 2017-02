Viersen-Dülken. Zwei Einbrecher versuchten in der Nacht zu Dienstag in ein Haus auf dem Daniel-P.-Norman Ring in Viersen-Dülken einzubrechen. Dabei hatten die Täter die Rechnung ohne den Haushund gemacht.

Gegen 04:30 Uhr schlug der Hund des Hauses an und weckte sein Herrchen. Als der Eigentümer des Hauses nachsah und das Licht in der Küche einschaltete, sah er am Fenster zwei dunkel gekleidete Männer, die im Begriff waren, das Fenster aufzuhebeln. Die Männer flüchteten zu Fuß in Richtung Eintrachtstraße.

Wer Hinweise auf die beiden verdächtigen Männer geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden.