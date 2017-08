Viersen. Zwei Autos stießen am Dienstagabend an der Kreuzung Freiheitsstraße/Josefsring zusammen. Grund war wohl die defekte Ampelanlage. Ein 52 Jahre alter Mann aus Kaarst fuhr mit seinem Auto auf dem Josefsring und wollte über die Kreuzung in Richtung Brüsseler Allee fahren, dabei achtete er nicht auf den Wagen eines 24-jährigen Kempeners, der auf der Freiheitsstraße in Richtung Mönchengladbach unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Fahrer gaben an, nicht bemerkt zu haben, dass die Ampel außer Betrieb war. Beide Fahrer sowie die Beifahrerin des Kempeners wurden bei dem Unfall leicht verletzt. red