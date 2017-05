Ein 5-jähriger Junge hat sich bei einem Sturz leicht am Kopf verletzt. Er trug keinen Fahrradhelm.

Viersen-Dülken. Am Sonntagabend beführ gegen 20.30 Uhr ein 5-jähriger Junge aus Dülken in Begleitung seines Großvaters den Geh- und Radweg der Straße Westgraben in Viersen-Dülken. Gegenüber der Hausnummer 8 fuhr das Kind aus Unachtsamkeit gegen einen Pflanzkübel aus Holz und kam zu Fall. Dabei verletzte es sich leicht am Kopf. Der Junge trug keinen Fahrradhelm.