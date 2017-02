Viersen: Schwieriger Kampf gegen Leerstand

37 Ladenlokale in der Innenstadt sind frei. Sie zu vermieten, sei nicht einfach, sagt ein Makler.

Viersen. In dem Glaskasten, wo früher Passanten einen Blick auf die Speisekarten werfen konnten, hängt ein einzelner Zettel: „Liebe Gäste, wir haben uns entschieden, das Restaurant am 31.03.2014 zu schließen.“ Seitdem ist nicht viel passiert: Über dem Ladenlokal schräg gegenüber von St. Remigius prangt weiterhin das große Schild „Restaurant El Toro“, und ein verschnörkelte Schriftzug verspricht „Essen wie im Urlaub“. Es wirkt so, als ob das spanische Restaurant nur für ein paar Tage geschlossen habe.

Das verlassene Restaurant am Remigiusplatz ist kein Einzelfall. Laut Stadtverwaltung stehen 37 von 337 Ladenlokalen in der Viersener Innenstadt leer (Stand der Erhebung: Dezember 2016), dies entspricht einer Leerstandquote von knapp elf Prozent. Besonders betroffen sind die sogenannten schlechteren 1b-Lagen. Also Geschäftsstraßen, die jenseits der beliebten Fußgängerzone in der Innenstadt liegen.

Leerstandsquote am Rathausmarkt weiter gestiegen

Dabei sind vakante Geschäftsräume nicht nur ein Problem der Hauseigentümer, die keine Miete einnehmen. Die verramelten und oftmals vernachlässigten Ladengeschäfte beeinträchtigen die Attraktivität der Einkaufsgegend und können Kunden abschrecken. Und so können sich Leerstände nachteilig auf die umliegenden Geschäfte auswirken. Experten sprechen dann von einem Trading-Down-Effekt.

Die Stadtverwaltung listet in einer Vorlage für den Ausschuss für Wirtschaftsförderung folgende Problemlagen auf: Am Rathausmarkt sei die ohnehin schon sehr hohe Leerstandsquote weiter auf mehr als 30 Prozent gestiegen, auf der Großen Bruchstraße liege sie bei knapp 28 Prozent. Steigende Leerstände betreffen unter anderem auch die Dülkener Straße und die Bahnhofstraße. Während die Nordstadt nach wie vor floriere, verliere die Südstadt als Einkaufsort weiter an Bedeutung. Dort würden sich vor allem Dienstleister und „Billig-Läden“ ansiedeln und die Zahl der Leerstände weiter stiegen.

Doch selbst in der Nordstadt sieht es jenseits der Fußgängerzone nicht rosig aus, wie das Beispiel Dülkener Straße zeigt. Zwischen Hauptstraße und Remigiusstraße – nur wenige Meter von der Fußgängerzone entfernt – stehen drei Ladenlokale schon länger leer. Obwohl die Schwan Apotheke schon vor mehr als einem Jahr zumachte, hängt immer noch das Schild mit dem roten „A“ an der Wand. Auch hier ist seit der Geschäftsaufgabe nichts geschehen. „Wir planen umzubauen und dann neu zu vermieten“, sagt Besitzer Heinz Holtappels. Das so lange nichts passiert sei, läge auch an bürokratischen Hürden. „Erst kurz vor Weihnachten haben wir die Bau-Genehmigung erhalten“, erklärt Holtappels. Bis das Geschäft einen neuen Mieter hat, wird es allerdings dauern. Das Gebäude von 1953 muss kernsaniert werden.

„Wir müssen versuchen, den Platz wieder attraktiver zu machen.“

Gabriele Schmitt, Ladeninhaberin, über den Remigiusplatz

Ähnlich trostlos sieht es nur ein paar Meter weiter aus. Auf der Markise ist noch „Argentum“ zu lesen, doch der Schmuckhändler ist schon vor mehr als einem Jahr in die Löhstraße umgezogen. Der Besitzer, der nach eigenen Angaben die Immobilie geerbt habe, lebt südlich von Bonn – was die Suche nach einem neuen Mieter nicht einfacher macht. Und seit mehr als einem halben Jahr stehen am anderen Ende des Häuserblocks die Räume leer, die vorher das Rahmen-Geschäft „Einrahmungen Kiwitz“ beherbergten.

„Die Ladenlokale, die nicht direkt in der Fußgängerzone liegen, sind schwierig zu vermieten“, erklärt der Viersener Makler Frank Maaßen, der einen Mieter für ein Geschäft am Remigiusplatz sucht. Das betreffe selbst jene Immobilien, die in der unmittelbaren Nähe liegen würden und nur wenige Minuten zu Fuß entfernt seien. Eine Neuvermietung könne daher schon etwas länger dauern, gerade wenn noch renoviert werde, erklärt der Makler. Auch Gabriele Schmitt, Inhaberin von Fritz Schmidt Damenmoden, sucht einen Nachmieter – für ein Nachbargeschäft am Remigiusplatz: „Der Leerstand ist nicht gut für die Umgebung. Wir müssen versuchen, den Platz wieder attraktiver zu machen.“