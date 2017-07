Viersen/ Schwalmtal. Aufgehebelte Türen, zersplitterte Schubladen – die Einbrecher, die in der Nacht zu Sonntag im Maximilian-Kolbe-Haus an der Josefstraße in Viersen wüteten, waren nicht zimperlich. Am 1,60 Meter hohen Tresor in der Küche scheiterten sie dennoch: Ein Schraubenschlüssel steckte in der verschlossenen Tresortür fest. „Sie haben es sogar mit einer Flex versucht“, sagt Stephan Jütten, Hausmeister von St. Remigius, der den Einbruch am Sonntag um 11.45 Uhr entdeckte und die Polizei verständigte. „Die Einbrecher müssen in der Nacht zu Samstag gekommen sein“, sagt Jütten. Außer einer Dose mit Kleingeld erbeuteten die Täter nichts, aber der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Zweiter Verdächtiger ist flüchtig

Einen Tag später musste die Kreispolizei Viersen zu einem zweiten Einbruch in eine kirchliche Immobilie ausrücken: diesmal in Waldniel. An der Schulstraße waren Unbekannte in das Pfarrheim eingedrungen und hatten dort mit brachialer Gewalt Türen und Schränke geöffnet. Wie die Polizei mitteilte, lag die Tatzeit für diesen Einbruch zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr.

Bei ihrem Einsatz in Waldniel fielen der Polizeistreife zwei verdächtige Männer auf. Als sie die Beamten sahen, warfen sie ihre Tasche weg und flüchteten in ein Maisfeld an der K 8 zwischen Napphausen und Viersen-Mackenstein. In der weggeworfenen Tasche fanden die Beamten Diebeswerkzeug. Die Polizei umstellte daraufhin das Maisfeld und forderte einen Hubschrauber an. Schließlich spürte ein Polizeihund einen der Männer auf.

„Die Vermutung liegt nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen gibt, aber Fakten haben wir bislang nicht“, sagt Polizei-Sprecher Wolfgang Goertz. Der Festgenommene wurde gestern Nachmittag noch vernommen. Der andere Verdächtige ist flüchtig. saja/hah