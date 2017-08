5000 Besucher strömten am Wochenende zum traditionsreichen Fest in die Dülkener City.

Viersen. Es duftet nach frisch gegrillten Würstchen. Auf der Blauensteinstraße reiht sich ein amerikanischer Foodtruck an den nächsten. Dattelspieß und Fackelbrot, Krakauer und Bratwurst oder auch die vegetarische Variante mit Maiskolben oder Garnelenspieß - viele halten an und wählen aus dem großen Angebot aus. „Das schmeckt richtig lecker“, schwärmt Uwe Leiders und beißt in ein Brötchen gefüllt mit „pulled pork“. Hier kommen besonders die Erwachsenen auf den Geschmack, die Kinder zieht es vor allem in die Eisdielen, zum Popcorn oder zu den vielen Attraktionen, die in der ganzen Stadt zu finden sind.

Schnitzeljagd „Dülken to go“ und Foodtrucks kommen gut an

Die Sonne strahlt. Viele Besucher sind noch in Urlaubsstimmung und schlendern durch die Fußgängerzone, stöbern in den Geschäften und nutzen auch die vielen Angebote, die die Einzelhändler zum Mühlenfest anbieten. Susanne Laurenz vom Citymanagement freut sich über die gute Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern, der Unterstützung der Volksbank Viersen sowie der Sparkassenstiftung. Mit Edeka Zielke hat der Werbering Dülken einen neuen Partner gefunden. „Wir wollen neue Sachen ausprobieren“, sagt Susanne Laurenz. Dazu zählen die Foodtrucks, die Schnitzeljagd „Dülken to go“. Auch eine Kunstausstellung im Konzept 48/11 an der Lange Straße ist ein Anziehungspunkt.

Familie Senger kommt aus Viersen und jedes Jahr gerne zum Mühlenfest. „Man sagt ja schnell, in Dülken ist nix los“, sagt Sabine Senger. Ein Vorurteil findet die 38-Jährige. Am Alten Markt wird die Bühne zum Magneten. Unter anderem sind die Tanzschule Behneke und die FDC-Teens der Tanzschule Fauth dabei, präsentieren Tänze und laden zum Mitmachen ein.

Auch der Kunstgarten war diesmal für die Öffentlichkeit geöffnet

Anne Schiller betrachtet ein Bild, kippt es nach rechts und nach links. „Ich weiß, viele sehen nichts darin, für mich ist das ein wunderschöner Sonnenuntergang“, sagt die 68-Jährige. Sie freut sich, dass auch etwas für Kulturfreunde angeboten wird und verschwindet im Kunstgarten an der Langen Straße, der nur selten für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Dort präsentieren sich Künstler unter dem Motto „Viersener Art“.

Das Citymangement verteilt Bänder an die Kinder. „So bekommen wir einen besseren Überblick über das Alter, können 2018 eventuell andere Aktionen anbieten“, sagt Susanne Laurenz. Blumentöpfe anmalen, Buttons herstellen, Frisbees im Tor versenken, Schubkarrenrennen, Hüpfburg oder eine Fotoaktion, bei der sich die Kinder aus dem großen Kostümfundus nach Lust und Laune verkleiden können. 14 Einzelhändler nehmen an der Schnitzeljagd „Dülken to go“ teil. Coverbands wie Three 4 You sorgen für die passende musikalische Stimmung mit einem Mix aus Soul-, Dance- und Pop-Musik. Die Veranstalter und Einzelhändler sind zufrieden mit dem Mühlentag 2017.