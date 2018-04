In Leuth wurde die Bordsteinkante eines Gehwegs auf Wunsch des Netzwerks für behinderte Menschen abgesenkt. Anwohner hinterfragen den Sinn – denn die Stelle ist für Rollstuhlfahrer ohnehin zu eng.

Nettetal. Als Franz Krause in der vorletzten Märzwoche Straßenbauarbeiten in der Nähe seines Hauses entdeckte, war er neugierig, was an der Ecke Hampoel/Austalsweg in Leuth geschehen würde. Zwei Tage lang war ein Tiefbauunternehmen dort mit dem Bagger bei der Arbeit. Das Ergebnis nun: Der Bordstein ist abgesenkt, statt der üblichen Gehwegplatten wurde ein taktiles Leitsystem eingebaut.

Doch Krause wunderte sich. Denn die Ecke Hampoel/Austalsweg ist eher ruhig. An anderen, stärker befahrenen Straßen in dem kleinen Dorf wären solche Hilfen in seinen Augen dringender nötig.

Eine störende Laterne soll laut Tiefbauamt versetzt werden

Doch er sollte sich noch mehr wundern. „Meine Frau ist mit dem Rollator unterwegs. Da bekommt man ein Auge für Abmessungen, ob man irgendwo durchpasst oder nicht“, sagt der Leuther. So fiel ihm auf, dass die Laterne, die unmittelbar hinter der Absenkung steht, sich recht nah an der Hauswand befindet. Zumal der Bürgersteig dort schmaler zuläuft und auch zwischen Laterne und Fahrbahn nicht zu nutzen ist, wenn man sich mit einem Hilfsmittel fortbewegt.

Krause griff zum Zollstock und stellte fest: Knapp 70 Zentimeter liegen zwischen Hauswand und Laterne. Viel zu eng, um dort mit einem Rollstuhl durchzufahren. Hinzu kommt, dass kurz dahinter die Ecke des Hauses weit in den Bürgersteig hineinragt – und diesen dadurch erheblich verengt. Wer hier mit dem Rollstuhl unterwegs ist, stürzt unweigerlich in Richtung Straße ab.

„Ich frage mich, was diese Absenkung soll“, sagt Krause. „Sollen die Laterne entfernt und das Haus abgerissen werden, damit Rollstuhlfahrer diese Absenkung sinnvoll nutzen können? Diese Umbaumaßnahme an dieser Stelle bringt doch überhaupt nichts. Hier sind Steuergelder verschwendet worden“, beklagt er sich.

Mit seiner Meinung steht Krause nicht allein da. Auch Nachbarn und weitere Anwohner schütteln den Kopf über die Baumaßnahme. Bei der Stadt Nettetal lässt indes das Tiefbauamt verlauten, dass die Maßnahme auf Wunsch des Netzwerks für behinderte Menschen umgesetzt wurde. „Wir wollen nach und nach neuralgische Punkte in Nettetal entsprechend umändern“, heißt es vom Tiefbauamt. Dafür arbeite man mit dem Netzwerk zusammen.

Im vorliegenden Fall habe die Stadt für die Arbeiten eine Fremdfirma beauftragt. Mitarbeiter des Tiefbauamts seien aber vor Ort gewesen – die Engstelle sei niemandem aufgefallen. Und die Laterne solle versetzt werden.