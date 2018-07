Höhenrettung, Bergung aus der Tiefe und vieles mehr können die Einsatzkräfte jetzt üben.

Viersen. „Es sieht vielleicht provisorisch aus, aber was wir damit alles machen können, ist nicht zu unterschätzen“, sagt Frank Kersbaum. Dabei blickt der Leiter der Viersener Feuerwehr mit Stolz über die neue Außen-Ausbildungsanlage mit Masten, Container, Schacht und einem aufgebockten Lkw-Führerhaus. Auf einem ehemaligen Basketballfeld, das während der Pausen zur Verfügung stand, ist eine Trainingseinheit entstanden, die mit der einer Berufsfeuerwehr zu vergleichen ist.

Auf 400 Quadratmetern Fläche können ab sofort die unterschiedlichsten Einsätze an der Feuerwache an der Gerberstraße geübt werden. Das aufgebockte Führerhaus ermöglicht es, technische Hilfeleistung für einen Einsatz durchzuspielen. Das heißt, die Feuerwehrleute müssen in der Höhe arbeiten und sich mit Verstärkungen der Fahrerkabine und Airbags auseinandersetzen.

Im Container erfolgt die Heißausbildung und dank des 2,50 Meter tiefen Schachts. Mit einem Durchmesser von rund zwei Metern kann die Bergung aus der Tiefe simuliert werden. An den Masten ist die Höhenrettung angesagt: Podeste und eine Beleuchtung sollen noch angebracht werden. Das Abseilen und Anfahren mit der Drehleiter gehören ebenfalls zu den Übungseinheiten. „Wir können dank der neuen Anlage die Ausbildung optimieren und brauchen dafür nicht mehr in andere Fortbildungszentren zu fahren“, sagt Kersbaum.

Die Feuerwehr hat das Gelände selbst zum Übungsplatz umgebaut

Das Besondere der Anlage ist ihre Entstehung: Was sonst locker einen sechsstelligen Betrag gekostet hätte, schlug in Viersen mit nur 10 000 Euro für Material zu Buche. Die haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute gingen gemeinsam an die Arbeit und schufen die Anlage in Eigenregie.

Hilfe erhielten sie von Firmen. So stellte das Bauunternehmen Lücker unter anderem Geräte für die Erdarbeiten zur Verfügung. VW Hölter spendete den Container, den wiederum der Abschleppdienst Bröker an seinen Standort brachte. Die Firma Leven schenkte der Feuerwehr das Lkw-Führerhaus. „Wir werden die Anlage noch vergrößern. Es folgt ein Container mit Tank- und Rohranlagen für das Training in Sachen Chemieunfälle und Gefahrgut“, informiert Kersbaum.

Die Anlage steht der gesamten Viersener Feuerwehr zur Verfügung. „Wir werden Trainingseinheiten anbieten, zudem kann jede Einheit die Anlage für ein eigenes Training nutzen“, sagt Kersbaum.