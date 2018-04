State of Mind rückten spontan ins Teilnehmerfeld nach. Gewinner der ersten Vorrunde ist das Viersener Trio Get Hired.

Viersen. Lautstark ist am Wochenende in der Viersener Rockschicht der Bandcontest „Young Talents“ in die zwölfte Runde gestartet. Der Wettbewerb für junge Bands aus Nordrhein-Westfalen ist Teil des Jugendprojekts „Young Life“ der Stadt Viersen. An der Organisation beteiligen sich seit einigen Jahren auch das Hubert-Vootz-Haus und das Ett-Café Dülken. An drei Abenden im April treten je vier Bands gegeneinander an, das Finale findet am 15. Juni in der Festhalle statt. Die Sieger spielen beim Festival „Eier mit Speck“ im Juli.

Die erste Vorrunde startete mit einer Überraschung: Die eigentlich außer Konkurrenz als Opener eingeplante Band State of Mind rückte nach einer Absage in den Wettbewerb nach. Die vier jungen Musiker sind alle 15 Jahre alt, vor sechs Monaten schlossen sie sich zur Band zusammen. Bei Jury und Publikum punkteten sie in der Vorrunde vor allem durch Originalität, sie schafften es auf den vierten Platz.

Die zweite Band des Abends erhielt in der Vorrunde auch den zweiten Platz. Director’s Cut kommen aus Köln und spielen Alternative Rock. Die drei jungen Männer an Gitarre, Bass und Drums werden von einer Keyboarderin unterstützt. Sie haben eventuell noch die Chance, als beste Zweitplatzierte am Finale im Juni teilzunehmen. Als dritte Band präsentierten sich Afterglow: Die sechs Musiker um Frontfrau Lisa erreichten den dritten Platz. Die letzte Band des Abends verließ die Rockschicht als Gewinner der Vorrunde: Get Hired waren bereits zum dritten Mal dabei. Das Trio aus Viersen überzeugte die Jury mit Bühnenshow und Publikumskontakt und brachte die Menge vor der Bühne am Ende des Abends noch zum Tanzen.

Die weiteren Vorrunden finden am 14. und 20. April in der Rockschicht statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse vier Euro. amey