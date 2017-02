TV-Show filmt beim FC Dülken

Die vierte Mannschaft des DFC wird Teil der TV-Serie „Hans Sarpei — Das T steht für Coach“.

Dülken. Dass beim Sprechen kleine Wasserdampf-Wölkchen aufsteigen, zeigt, dass es richtig kalt ist. Doch die A-Liga-Fußballer des SV Esslingen stehen ganz still und wirken hochkonzentriert, sie hängen ihrem Trainer an den Lippen. Kein Wunder, denn die TV-Serie „Hans Sarpei – Das T steht für Coach“ ist bei dem Verein aus der Kreisstadt am Neckar zu Gast. Der Ex-Profi versucht, den Amateurkickern etwas beizubringen und wird sie in einem Meisterschaftsspiel betreuen. „Ihr habt mich gerufen, das habt ihr jetzt davon. Jetzt herrscht hier Zucht und Disziplin“, sagt Sarpei mit einer Miene, die keinen Zweifel daran lässt, dass er das ernst meint. Was die Esslinger Ende vergangenen Jahres in der fünften Folge der vierten Staffel erlebten, wird sich so oder so ähnlich Anfang März auch auf der Anlage des Dülkener FC im Stadtgarten abspielen. Denn die vierte Mannschaft des DFC hat sich über die Sponsoren-Homepage des TV-Formats beworben und wurde tatsächlich für die Fortsetzung der Serie ausgewählt. Am Freitagabend, 3. März, wird Hans Sarpei die Dülkener das erste Mal coachen. Tags darauf wird den ganzen Tag trainiert. Und am Sonntag wird der Ex-Profi, der als Sieger der TV-Show „Let’s Dance“ 2015 auch sein Bewegungstalent schon in einer anderen Disziplin unter Beweis stellte, den DFC im Meisterschaftsheimspiel der Kreisliga C gegen die RSG Verberg II betreuen.

Das Team besteht hauptsächlich aus Studenten und Azubis

„Das passt sehr gut, weil wir gar keinen richtigen Trainer haben“, sagt Dimitrij Greckin, der die vierte Mannschaft des DFC zusammen mit Düzgün Keser und Ali Tas erst im vergangenen Jahr gründete. Weil das Team hauptsächlich aus Studenten und Auszubildenden besteht, kommen unter der Woche nie genug Spieler fürs Training zusammen. So treffen sich die Spieler nur am Wochenende zu den Meisterschaftsspielen. Das Erstaunliche: Trotzdem läuft’s in der ersten Saison richtig gut. Die Dülkener haben erst ein Spiel verloren und liegen nur knapp hinter den Aufstiegsplätzen. „Wir sind eine reine Spaßtruppe. Aber wir sind jung und haben einige Spieler dabei, die auch schon in höheren Spielklassen gekickt haben“, sagt Dimitrij Greckin und ergänzt: „Taktik gibt’s bei uns nicht. Viele Spiele gewinnen wir über unsere individuelle Qualität.“ Womit dann auch schon klar benannt wäre, wo Sarpei ansetzen kann, wenn er Anfang März nach Dülken kommt. Gedreht wurde ohne den Ex-Profi aber schon Dienstag und Mittwoch. Das Kamerateam machte erste Aufnahmen von der DFC-Anlage, interviewte die Spieler und begleitete sie in Dülken und der Viersener Innenstadt. Gestern wurden dann auch noch einige Spieler bei der Arbeit und im privaten Umfeld gefilmt. Gesendet wird die Folge übrigens Mitte Mai auf Sport 1. Dass die Dülkener keine Berührungsängste mit Kameras haben, stellten sie schon bei ihrer Bewerbung unter Beweis. Die reichten sie Mitte Januar kurz nach dem Besuch des Telekom-Cups in Düsseldorf ein, wo sie durch ein Interview mit Hans Sarpei auch auf das TV-Format aufmerksam wurden. Danach ging es dann auch mit Hilfe des Dülkener Nachwuchsregisseurs Nicolas Heinzel ziemlich schnell, die Produktionsfirma der Sarpei-Serie wollte die Dülkener gleich für die erste Folge des Jahres haben. Sehr zu Freude des DFC. „Wir wollen am Tag unseres Spiels, in dem uns Hans Sarpei betreut, ein großes Fest auf die Beine stellen“, verrät Dimitrij Greckin.