Tönisvorst WZ-Weihnachtsliedersingen: Großer Andrang bei „Alle Jahre wieder“

Was für ein Andrang in der St. Töniser Fußgängerzone! So wie alle Jahre wieder hatte die WZ-Redaktion zum offenen Weihnachtslieder-Singen am Donnerstag vor Heiligabend eingeladen. Diesmal kamen so viele begeisterte Sängerinnen und Sänger, dass es auf der Hochstraße zeitweise richtig eng wurde. Rolf Schumacher am Akkordeon sorgte für die musikalische Begleitung, darüber hinaus hatten sich auch die „Profis“ vom Shanty-Chor Linn und vom MGV Forstwald zur Unterstützung eingefunden. Wie schon seit vielen Jahren moderierte WZ-Mitarbeiterin Heike Ahlen die stimmgewaltige Einstimmung aufs Fest. Sie freute sich dabei besonders über den überraschenden Besuch der Klasse 3a, die Igel-Klasse, der katholischen Grundschule St. Tönis, die das Lied „Jingle Bells“ mitgebracht hatte. Mehr zum WZ-Singen und seiner Geschichte lesen Sie in der Samstagausgabe unserer Zeitung. WD/Foto: Kurt Lübke