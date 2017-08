Zur Eröffnung des „Oriental Garden“ in St. Tönis standen auch Schaulustige am ausgerollten roten Teppich.

St. Tönis. Großer Bahnhof bei der Neueröffnung des Restaurants „Oriental Garden“ in St. Tönis. Wie die WZ bereits vorab berichtet hatte, gehörten zahlreiche TV-Gesichter zu den Gästen, für die der rote Teppich im Gewerbegebiet Maysweg ausgerollt worden war. Sogar eine profesisonelle Fotowand hatten die Verantwortlichen aufgebaut, vor der sich die Geladenen in Szene setzen und entsprechend ablichten lassen konnten. Angerollt kamen diese in dicken, schnellen Autos, unter anderem in einem weißen Lamborghini – ein bisschen Schicki-Micki und Bling-Bling am Rande von St. Tönis.

Unter anderem dabei waren Sarah Joelle („DSDS“, „Promi Big Brother“), Yvonne de Bark („Unter uns“), Tom Barcal („Alles was zählt“) und „Supertalent“-Tänzer Emil Kusmirek. Auf der Gästeliste standen außerdem der RTL-„Bachelor“ von 2015, Oliver Sanne und das „Playboy-Girl des Jahres 2017“, Christina Braun.

Der vermutlich bekannteste Gast ließ einige Zeit auf sich warten: Als Gina-Lisa Lohfink auf das Gelände fuhr, war mancher Hobby-Fotograf schon enttäuscht abgezogen. Das Spektakel hatte einige Schaulustige auf den Plan gerufen, die – mit Kamera oder Smartphone bewaffnet – auf einen guten Schnappschuss oder sogar ein Selfie hofften. „Für St. Tönis ist es das Event des Jahres“ lautete der halb ironisch, halb ernst gemeinte Kommentar eines Zuschauers.

Ein Restaurant mit starkem Krefeld-Bezug

Natürlich fehlten auch die Restaurant-Inhaber und -betreiber nicht. Pai Mao Yeh kennen viele Menschen aus der Region noch als Chef des „Peking Garden“ in Krefeld. „Wir haben uns für St. Tönis entschieden, weil wir in der Umgebung viele Stammkunden haben“, erklärte er gegenüber der WZ seine Standort-Wahl. Sein Sohn Chih-Yi Yeh, der in Krefeld lebt, wird das „Oriental Garden“ gemeinsam mit seiner Frau Meizhen führen.

In dem Restaurant, dass ab sofort auch für „Normalos“ geöffnet ist, bietet in einem ehemaligen Gebäude der Firma Kress asiatische Küche, darunter chinesische und japanische Spezialitäten.