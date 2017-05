Zehn Jahre Freundschaft zur belgischen Gemeinde Lakdaal konnten gefeiert werden. Kontakte gibt es seit 1978.

Vorst/Vorst. Ohne Feuerwehrkapelle waren es schon mehr als 100 Besucher aus Tönisvorst, die sich zum zehnjährigen Freundschaftsfest nach Laakdal-Vorst aufgemacht hatten – alleine 54 kamen dabei aus St. Tönis. Alle Besucher wurden ganz besonders empfangen – und kein einziger ging ohne ein Geschenk.

„Heute besiegeln wir erneut die Freundschaft unserer beiden Städte, die so gut von unseren Vereinen und Schulen aufgegriffen und gelebt wird. Die gemeinsame Unterschrift unter diese Urkunde soll dem Ganzen weitere Unterstützung und Vertrauen schenken“, sagte Tine Gieles, Bürgermeisterin von Laakdal. Sie verwies auf den Maibaum, der Minuten zuvor als Startschuss für den Sommer mit vielen Außenaktivitäten errichtet worden war.

Peter Joppen hatte die Partnerschaft mit angestoßen

Bürgermeister Thomas Goßen betonte: „Die Erneuerung der Unterschrift ist ein erneutes Besiegeln, das Zeichen setzen soll. Ein Zeichen des Zusammenhalts. Wir setzen einen Maibaum und keine Mauer, um den Menschen, die die Zukunft positiv gestalten möchten, einen Weg zu zeigen.“

Peter Joppen hatte seinerzeit als Vorster Vize-Bürgermeister die Städtepartnerschaft mit ins Rollen gebracht. Er begrüßte die Anwesenden auf Flämisch und sagte: „Es erfüllt mich schon ein wenig mit Stolz, wenn ich auf die zehn Jahre zurückblicke. Am 14. Oktober 2006 hatten wir seinerzeit in Vorst gesagt: Wir geben Frieden und Verständigung ein Gesicht. Daraus hat sich ungeheuer viel entwickelt. “

Im Simca ging es 1978 los in Richtung Antwerpen

Die inoffizielle Freundschaft zwischen Vorst und Vorst ist schon sehr viel älter als zehn Jahre. Genau genommen geht sie auf eine Initiative der WZ-Redaktion aus dem Jahr 1978 zurück. Diese kam damals auf die Idee, nach namensgleichen Gemeinden im benachbarten Ausland zu suchen. Und Vorst gab es sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien. Im niederländischen Vorst bestand jedoch kein Interesse an einer Zusammenarbeit: Anfragen blieben ohne Antwort.

Anders in Belgien. Die Idee, ein Porträt über die namensgleiche Ortschaft zu veröffentlichen, wurde dort freudig begrüßt. Der Bürgermeister sprach am Telefon die Einladung aus. Auf den Weg machten sich wenig später Friedhelm Reimann als Fotograf, Jürgen Lemke als Schreiber und Johannes Fruhen, seinerzeit Ortsbürgermeister in Vorst und Experte in Sachen Vörschter Platt. Dessen Hilfe war Gold wert, wie sich später herausstellte.