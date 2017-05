Der Stadtflüsterer erinnert an eine WZ-Aktion mit Folgen, berichtet über ein rätselhaftes Rätsel und ärgert sich über gefällte Birken.

Willich/Tönisvorst. Man glaubt es kaum: „TönisVorst – die Apfelstadt am Niederrhein“ wird heute zehn Jahre alt. Exakt am 8. Mai 2007 wurde der neue Marketing-Slogan aus der Taufe gehoben. Seine „Mutter“ war die damals 21-jährige Lena Schumacher, die sich als Tochter eines heimischen Obstbauern das griffige Motto erdacht hatte. Sie gewann damit einen Wettbewerb unter dem Motto „Typisch Tönisvorst?“, zu dem die Westdeutsche Zeitung eingeladen hatte. Womit die WZ sozusagen „Geburtshelfer“ der Apfelstadt genannt werden kann – und darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Bei dem Wettbewerb hatte es 190 Einsendungen gegeben, eine Jury einigte sich dann einstimmig auf die Apfelstadt. Der damalige Bürgermeister Albert Schwarz versprach bei der Siegerehrung im Mertenshof, dass man dem Motto nun mit Hilfe der Bürger Leben einhauchen werde – was offenkundig gelungen ist. Denn eine Apfelkönigin gibt es in Tönisvorst mittlerweile ebenso selbstverständlich wie Apfelfeste.

Auf der Ackerkunst werden Kartoffeln wachsen

Warum immer Papier, Pinsel und Farbe benutzen? Kunst kann auch anders und großflächiger, zumindest in Anrath, Auf einem Feld an der Hausbroicher Straße handelt es sich eindeutig um moderne Ackerkunst. Warum der Landwirt die Reihen allerdings nicht schnurgerade angelegt hat, sondern teilweise in Wellen, bleibt ein Rätsel. Fest steht: Auf den Linien und geraden Stücken werden Kartoffeln wachsen.

Sudoku-Rätsel der CDU gibt Rätsel auf

Rätsel hat die Tönisvorster CDU mit ihrer jüngsten Info-Post vielen Bürgern aufgegeben. In dem Heft „Pro Tövo“ war nämlich ein Gewinnspiel abgedruckt, bei dem es galt, ein Sudoku-Rätsel zu lösen. Kleines Problem: In einem 9er-Feld erscheint gleich zweimal die Ziffer 5 – was besagtes Rätsel unlösbar macht. „Mein Sohn hat mich nach dem Erscheinen des Heftes darauf aufmerksam gemacht“, räumt Parteichef Günter Körschgen ein. Beim Druck sei die 3 leider mit der 5 vertauscht worden. Was anschließend aber nicht mehr zu ändern war. Das Gewinnspiel gibt es aber trotzdem: „Alle kommen in die Lostrommel, die sich schriftlich bei uns melden“, kündigt Günter Körschgen an. Für den Sieger gibt es einen 50-Euro-Einkaufsgutschein des Werberings St. Tönis. Übrigens gibt es in dem Info-Blatt einen weiteren Fehler im Anzeigenteil: Dort macht Reepens Café an der Hochstraße 16 Reklame – doch dieses Café wurde schon vor drei Jahren geschlossen.