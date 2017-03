Brand bei Ladenbau Pickartz sorgte für Feuerwehr-Großeinsatz.

St. Tönis. Exakt um 10.10 Uhr sind die beiden Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst gestern an den Lenenweg gerufen worden. In einer Metallspäne-Absauganlage bei der Firma Ladeneinrichtungen Martin Pickartz war ein Brand ausgebrochen, der starken Rauch in den Betriebshallen verursachte.

Beim Eintreffen des Einsatzleiters drang dichter Qualm aus dem betroffenen Hallenbereich – der Betrieb war zu diesem Zeitpunkt bereits evakuiert worden. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz gingen mit zwei C-Rohren und der Wärmebildkamera zur Brandbekämpfung vor.

Das Feuer konnte in kurzer Zeit lokalisiert werden – an der Absauganlage herrschten teilweise Temperaturen von rund 600 Grad Celsius. Aufgrund des schnellen Löscheinsatzes konnte das Feuer auf den Bereich der Absauganlage begrenzt werden. Der Brand war nach gut 20 Minuten unter Kontrolle.

Überdrucklüfter holten den Qualm aus den Hallen

Wegen des starken Rauchs in den Betriebshallen wurden frühzeitig drei Überdrucklüfter zum Einsatz gebracht. Es schlossen sich aufwändige Nachlöscharbeiten an – Teile der Maschine mussten in diesem Rahmen auch demontiert werden.

Die Lüftungsmaßnahmen nahmen eine gute Stunde in Anspruch. Das Team des Rettungswagens aus Kempen musste nicht eingreifen, sondern konnte wieder entlassen werden – es gab keine Verletzten. Der Einsatz insgesamt war gegen 11.50 Uhr beendet.

In den Feuerwehrgerätehäusern schlossen sich danach die Arbeiten zur Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft an – zahlreiche Atemschutzgeräte, Schläuche und weitere Gerätschaften mussten getauscht und frische Atemschutzgeräte auf den Einsatzfahrzeugen bereitgestellt werden.

Insgesamt 33 Feuerwehrkräfte und zehn Fahrzeuge kamen zum Einsatz. Red