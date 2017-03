Das Ziffernblatt der Turmuhr am Alten Rathaus in St. Tönis ist nicht mehr vollständig. Schade! Die Uhr ist so schön.

Willich/Tönisvorst. Schon 2012 flüsterten wir an dieser Stelle, dass die Turmuhr im Alten Rathaus von St. Tönis ihre besten Zeiten offenbar hinter sich hat. Schon damals waren die Minutenstriche auf den Ziffernblättern schlecht zu lesen, einige Stunden-Zahlen fehlten ganz. Besser geworden ist das Ganze seitdem nicht – ganz im Gegenteil: Wer zum Beispiel auf dem Rathausplatz steht und wissen will, was die Stunde geschlagen hat, sollte sich am besten gleich auf seine Armbanduhr verlassen. Denn die Rathaus-Uhr bietet teilweise nur noch Schätz-Zeiten an.

Bauprojekt 1: Punktlandung für die „Ahl Scholl“

Das Projekt „Ahl Scholl“ in St. Tönis steht offenkundig kurz vor dem Abschluss. Zwar gehen dort noch Handwerker ein und aus, doch die Vermarktung der Wohnungen ist weitgehend abgeschlossen: Wie Edgar Walter von der Firma Tecklenburg dem Flüsterer erzählte, sind 34 von 36 Wohnungen verkauft. Mit der Fertigstellung des Hauses habe man „nahezu eine Punktlandung“ hingelegt, so Walter. Anders als geplant, wird es in der Gewerbefläche im Erdgeschoss am Alten Markt aber keine gastronomische Nutzung geben: Das Interesse daran war nicht vorhanden, derzeit verhandelt Tecklenburg deshalb mit zwei Ärzten über eine Nutzung als Praxis. „Weitere Interessenten können sich natürlich bei uns melden“, sagt Walter. Dies gelte auch für Interessenten an einem Parkplatz: Von den 61 Stellplätzen, die zur „Ahl Scholl“ gehören, stehen einige noch zum Verkauf.

Bauprojekt 2: Noch keine Fortschritte am Kirchplatz

Kein Fortschritt zu erkennen ist bei einem weiteren Bauprojekt am Kirchplatz 22 in St. Tönis. Dort soll ein Neubau mit drei Etagenwohnungen mit Wohnflächen zwischen 103 und 199 Quadratmetern sowie einer Maisonette-Wohnung von 130 Quadratmetern entstehen. Der Abriss des Altbaus war schon im vergangenen Jahr, seitdem ist von Arbeiten aber nichts mehr zu sehen. Dabei sollte mit dem Rohbau bereits im Herbst begonnen werden und das Dach „im Frühjahr 2017“ fertiggestellt sein. Mit Blick auf den Kalender vermuten wir mal: Das könnte knapp werden.

Kreative Ideen für gefällte Kugelahorne

Nach der Fällung der Kugelahorne auf dem Willicher Markt überschlagen sich derzeit die Parteien mit kreativen Ideen zur Gestaltung der Stümpfe. Mal schlagen die Jusos den Umbau zu Biertischen vor, mal regt die CDU an, daraus Kunstobjekte zu machen. Ende dieses Monats soll entschieden werden, was davon verwirklicht werden kann. Zu hoffen bleibt auf jeden Fall, dass die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Marktes, die zur Fällung der Bäume geführt hat, tatsächlich im September beginnen. Sollte es hier zu Verzögerungen bis in den Herbst hinein kommen, hätte man die Bäume auch noch einen Sommer stehenlassen können.

Sandwich-Kette hat Bauantrag gestellt

Die Sandwich-Kette Subway bemüht sich nach wie vor darum, ein Lokal am Kreisverkehr in Alt-Willich zu eröffnen. Entsprechende Pläne gibt es bereits seit dem vergangenen Sommer – doch jetzt wird es langsam konkret: Nach Auskunft von Citymanagerin Christel Holter liegt ein Bauantrag vor. Ein Datum für die Eröffnung im ehemaligen Sparkassenbau an der Bahnstraße gibt es aber noch nicht.

Verbindung am Kuhbusch wird fahrradfreundlich

Im Sommer 2016 gab es einen Antrag des Ratsherrn für Willich-Nord, Wolfgang Dille, und seines CDU-Kollegen Thomas Rips, die Verbindung zwischen Frankenseite und Kuhbusch in Willich fahrradfreundlich zu gestalten. Dieser befindet sich nun in der Umsetzung, wie die beiden auf „Facebook“ verraten. Der Fahrradweg wird asphaltiert. Viele Bürger im Willicher Norden nutzen ihn regelmäßig, da er die Straße Willicher Heide mit der Frankenseite verbindet. Der Weg war bisher nur mit Splitt ausgestattet.

Wunsch nach einem Nelkensamstagszug in Vorst

Der Karneval ist vorbei, die Messe ist gelesen. Doch der ehemalige Vorster Ratsherr Engelbert Steeg denkt schon wieder an die nächsten „tollen Tage“: 2018, zum Jubiläum der KG Rot-Weiß Vorst, würde er sich mal wieder einen Karnevalszug durch Vorst wünschen. Wie bekannt, war der Nelkensamstagszug letztmals 2011 durch den Ort gezogen. Dabei gab es Randale mit stark alkoholisierten Jugendlichen, mit Sachbeschädigungen und Übergriffen auf DRK-Helfer. Folge: Dem Tönisvorster Karnevalskomitee fehlte im Jahr darauf das Geld für ein aufwendiges Sicherheitskonzept und sagte den Zug ab. Seitdem ist der Straßenkarneval in Vorst Geschichte. Engelbert Steeg lässt das keine Ruhe. Denn im jüngsten Festheft hat er zwar vom Wunsch der Rot-Weiß-Präsidentin Daniela Hüskes gelesen, zum 40-jährigen Bestehen der Gesellschaft wieder durch Vorst zu ziehen. Doch ein erfolgversprechender Vorschlag zur Umsetzung fehlte ihm. „Müsste es nicht funktionieren, wenn man in Zukunft drei Jahre lang in St. Tönis und dann wieder ein Jahr in Vorst ziehen könnte?“, fragte er. Wobei ihm schon klar ist, dass die St. Töniser bei dieser Idee „mitziehen“ müssten. Mal sehen, wie diese Idee aufgenommen wird.

Eine Heimatreporterin zurück in Tönisvorst – Zeitverschwendung?

Kennen Sie eine gewisse Julia Meyer? Die Journalistin stammt aus Tönisvorst, doch es zog sie in die weite Welt hinaus: Sie arbeitet für das Magazin„Die Zeit“. Als „Heimatreporterin“ hat sie jetzt einen Artikel über Tönisvorst auf „Zeit Online“ geschrieben. „Warum habt ihr keine Angst?“, lautet die Überschrift. Frau Meyer wundert sich darin, dass die Tönisvorster recht gelassen mit der Tatsache umgehen, dass zwei mutmaßliche militante Islamisten in St. Tönis gewohnt haben. Ansonsten lässt sie keine Gelegenheit aus, sich eher abfällig über ihre alte Heimat zu äußern: Ein „verschlafener Ort“ sei das, meint Frau Meyer, „außer Karneval einmal im Jahr passiert in der Stadt nicht viel“. Und weiter: „In Tönisvorst leben vor allem Kleinfamilien und Rentner, die auch deshalb hier sind, weil sie die Abgeschiedenheit von den Problemen der Welt schätzen.“ Und auch die rheinische Mundart von Wirt Horst Stamms (er sagt: „dat“ und „wat“) ist ihr eine Bemerkung wert. Garniert wird das Ganze mit Fotos, auf denen Tönisvorst völlig trostlos wirkt: Selbst Karneval scheint kein Mensch auf der Straße zu sein. „Wenn sie heute nach Hause kommt, fühlt es sich immer ein wenig wie Urlaub an“, heißt es in dem „Zeit“-Text über Frau Meyer. Im Artikel ist von Urlaubsgefühlen allerdings nichts zu erkennen.

Dustin Ripkens aus L.A. tanzt durch die alte Heimat

Funky Jazz und Hiphop bringt Dustin Ripkens aus Los Angeles nach St. Tönis. Der Tänzer und Choreograph kommt zu zwei Workshops in seine alte Heimat zurück: am Samstag, 18. März, von 10 bis 12 Uhr für Kinder ab sieben Jahren sowie von 14 bis 16 Uhr für Erwachsene im Studio Danza. Der 27-Jährige wuchs in St. Tönis auf, besuchte das Michael-Ende-Gymnasium, machte 2009 sein Abitur. Nach seiner tänzerischen Ausbildung in London wechselte er in die USA, wo er schon im Musical „Phantom der Oper“ zu sehen war.

Drei Gewinner beim Quiz des Heimatbundes St. Tönis

„Hefte raus – Klassenarbeit!“ So heißt das Internet-Heimatkundequiz des Heimatbundes St.Tönis. Und was sollen wir flüstern: Es ist gelöst. Drei Gewinner haben eine persönliche Mail erhalten. Das habe zwei gute Gründe: „1. Sie haben das Heimatkunde-Quiz gelöst und die „Klassenarbeit“ bestanden! Note: eins!“ Und 2.: „Das Glück war Ihnen hold: Bei der Ziehung der drei Gewinnerlose trug eines Ihren Namen!“ Die Gratulation von Werner Lessenich im Auftrag des Heimatbundes geht an Edith Furtmann, die Eheleute Marion und Klaus Peters und an Hedwig Schreiner. Die Ziehung fand in der Feuerwehrwache statt, die bei der Frage nach dem Heiligen Florian im Quiz eine gewisse Rolle spielte. Die Gewinner dürfen sich auf den jetzt mit Wissen verdienten und mit etwas Glück gewonnenen Becher voller süßer Überraschungen freuen – frei Haus geliefert. Wer das Quiz noch nicht gelöst hat, kann es im Internet weiter finden.

P.S. Das WZ-Team, das ebenfalls am Quiz teilgenommen hatte, ging leider leer aus.