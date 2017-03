Akustik-Decke soll den Nachhall in dem Vorster Restaurant eindämmen.

Vorst. Zehn Tage geschlossen bleiben musste das Tafelsilber in Vorst. Es stand eine gründliche „Polierung“ des 2011 eröffneten Restaurants auf dem Programm. Hausherr David Lünger und sein Team haben sich dabei eines besonders schwierigen Problems angenommen: die Akustik.

„Wenn ’s voll ist bei euch, dann ist es auch sehr laut.“ Solche Klagen hat es in der Vergangenheit von Gästen immer wieder gegeben. David Lünger (27) hat deshalb eine Spezialfirma aus Viersen eingeschaltet, die Schallmessungen im Gastraum vorgenommen hat. Anschließend wurden in Alu-Rahmen Akustik-Paneelen an der Decke angebracht. „Die ersten Rückmeldungen waren jetzt sehr positiv: Es hallt nicht mehr so“, berichtet Lünger.

Zweites Großprojekt bei der Renovierung: Die Theke hat eine neue Schankanlage bekommen. Dazu sind auch zwei neuen Leitungen aus dem Keller verlegt worden. Die Edelstahlsäule, in die sie führen, wurde eigens für das Tafelsilber angefertigt. „Ab Oktober fließt hier – so Gott will – unser eigenes Bier“, berichtet David Lünger. Denn er hat sich den Aufbau einer eigenen Mini-Brauerei vorgenommen. Hell, Dunkel und Weizen-Bier soll es geben. „Der Name unsers Hausbieres ist aber noch geheim“, berichtet der Küchenchef.

Ergänzt wurden die jetzigen Renovierungen durch Maler- und Tapezierarbeiten. „Die ganze Familie hat angepackt“, so David Lünger. Jetzt läuft erst einmal der normale Restaurant-Betrieb wieder an, bevor am 14. August schon die nächste Renovierung folgt: In den beiden Sälen des Lokals werden die Fußböden erneuert. So wie im Gastraum soll es hier einen grauen Stein-Granulat-Teppich geben.