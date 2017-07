In St. Tönis gab es ein „sehr konstruktives“ Gespräch mit dem Bürgermeister. Es ging unter anderem um hohe Kosten für die Sicherheit.

Es gab viel zu besprechen – und das Gespräch verlief „sehr konstruktiv“. Der Vorstand des St. Töniser Werberings hatte am Dienstag die Presse eingeladen, um über ein Gespräch mit Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) und Wirtschaftsförderer Markus Hergett zu berichten. Gleich in mehreren Punkten wünschten sich die Händler mehr Unterstützung – eine engere Kooperation – mit der Stadt. „Und diese Kooperation ist seitens der Stadt gewollt. Wir haben viel Positives aus dem Gespräch mitgenommen“, so Vorsitzender Stefan Robben.

Guter Dinge ist der Werbering-Vorstand mit Blick darauf, dass die Kosten für die Sicherheit bei Stadtfesten künftig reduziert werden können. Nach vielen Katastrophen und Terror in der Welt seien diese immens gestiegen. „Das ist auf Dauer für uns als Veranstalter nicht mehr darstellbar“, sagt Robben. Die Stadt Tönisvorst würde die gesetzgeberischen Auflagen „besonders strikt“ handhaben. So müssten in St. Tönis deutlich mehr Sanitätskräfte vorgehalten werden als in anderen Städten. Dies habe man insbesondere bei einem Austausch mit der Kempener Händlergemeinschaft festgestellt. „In Kempen wird bei Festen mit achtmal so viel Besuchern wie in St. Tönis kalkuliert. Dort liegen die Kosten aber 40 Prozent unter unseren“, sagt der Vorsitzende.

Diese Rechnung kann aus Sicht des St. Töniser Werberings nicht aufgehen. Im Austausch mit der Stadt sei dann auch festgestellt worden, dass in St. Tönis eine zu hohe Besucherzahl angesetzt werde. Laut Robben gibt es für Genehmigungen in Sachen Sicherheit eine „magische“ Grenze von 5000 Besuchern. Wenn man darüber liege, müsse man ein Stadtfest als Großveranstaltung deklarieren – mit eigenem und aufwendigem Sicherheitskonzept. „Ziel von Stadt und Werbering ist, dass wir künftig unter dieser Zahl liegen“, sagt Robben.

Parken an der Post bleibt für den Werbering ein Ärgernis

Helfen soll auch, dass Bürgermeister Goßen außerdem Erster Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist. Denn auch in diesem Bereich seien die Kosten explodiert. „Früher hat uns der Sanitätsdienst 500 Euro bei einem Fest gekostet – heute sind es 3000 Euro. Und bei vier Festen im Jahr sind wir bei 12 000 statt 2000 Euro“, sagt Stefan Robben. Wie Vorstandskollege und CDU-Ratsherr Ulrich Peeren ergänzt, hat der Bürgermeister zugesichert, mit den Verantwortlichen beim DRK über das Thema zu sprechen.

Ein weiteres Ärger-Thema aus Sicht der Innenstadt-Händler ist die Parksituation am neuen Standort der Post an der Ringstraße. Wie bereits berichtet, gibt es dort in direkter Nähe der Filiale nur drei Behinderten-Parkplätze. „Reguläre“ Parkmöglichkeiten gebe es nur gegenüber an der Ringstraße sowie einige Meter weiter an der Krefelder Straße. „Die Leute sind halt bequem und parken meist in der direkten Nähe auf einem Behindertenparkplatz“, hat Ulrich Peeren festgestellt. Dies wiederum führe dazu, dass das Ordnungsamt dort eifrig Knöllchen verteile.