Am Wochenende gab es in St. Tönis viel zu erleben – Live-Musik, Modenschauen und Neueröffnungen.

St.Tönis. Ein besonderes Dankeschön werden die Organisatoren des Stadtfestes wohl in Richtung der Wettergötter gesandt haben. Denn auch wenn es keine Hochtemperaturen mehr gab – es blieb am Wochenende sonnig und trocken. Damit kamen auch reichlich Besucher in der Innenstadt, die meist ein zufriedenes Gesicht machten. Denn Schaufensterbummel, Besuche diverser Straßencafés, Stände schauen und kaufen macht bei Sonne einfach mehr Spaß.

Gestern war es nach der Mittagszeit auf der Hochstraße voll. Die vielen Angebote waren wie die Geschäfte beliebte Anlaufpunkte. An der Krefelder Straße war an den Tischen eines Taschenhändlers viel los. Er bot allerlei Tragbares in verschiedenen Größen zu, nach eigenem Bekunden, unschlagbaren Preisen an. Wer da schon wusste, was er im Laufe seines Rundgangs kaufen wollte, hatte gleich einen Transportbehälter.

Samstagabend wurde nach dem Konzert einfach weiter gefeiert

Nach allerlei Zubehör – wie Hüllen für Mobiltelefone oder Stoffhunde, die eher nervig bellten und wie eine schlechte Schelle klangen – gab es gleich zwei Angebote für Menschen, die sich sportlich betätigen wollten: Das Bungee-Trampolin war oft voll besetzt. Die Jüngsten drehten strahlend ihre Runden auf dem Kinderkarussell. Während sich die Eltern oder Großeltern mit einem Wurstbrötchen stärken konnten.

Für das Bad zum Wochenende gab es an der Hochstraße mit Seife aus Schafsmilch etwas recht Edles, das von einer Erdfee verkauft wurde. Einen Steinwurf weiter hatten insbesondere Hundebesitzer ihre Freude. Denn Nicole Thelen von Pfötchen-fit verkaufte nicht nur selbstgeflochtene Leinen und Halsbänder, sondern flocht diese auch an ihrem Stand. Gerne auch in Wunsch-Farbkombination.

Honig aus der Region, Senf aus Monschau und Schokolade

Met, Honig aus der Region sowie Monschauer Senf gab es auf dem Weg zu Rathausplatz, bevor man an einen besonderen Stand kam. Nämlich den von Björn Bartels, der mit Kakao aus aller Welt besondere Schokoladen herstellt. Solche, die man nicht in einem wegfuttert, sondern, die man genüsslich auf der Zunge zergehen ließ. Und das nicht wegen des Preises, sondern wegen des Genusses.

Auf dem Rathausplatz gab es zwei Tage und eine Nacht lang Programm. Zwei Modenschauen, zu denen heimische Geschäfte ihre Kollektionen – Textil aber auch Brillen – präsentierten. Der Tanzsportkreis unterhielt mit Vorführungen immer eine ansehnliche Anzahl an Zuschauern.