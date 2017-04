Geöffnete Geschäfte, Beratung am Stand, Kaffee im Café – das Frühlingsfest bot den Besuchern viel.

St. Tönis. Den Start in die Freilichtsaison feierte der Werbering St. Tönis am Wochenende mit einem bunten Frühlingsfest. Zwischen den Ständen auf der Hochstraße waren kaum freie Flächen zu finden. Der Werbering hatte seinen Gästen einiges zu bieten.

Neben kulinarischen Angeboten fanden sich auch immer wieder Stände, die Taschen und Kleidung an den Mann oder die Frau brachten.

Auch für die kommende Grillsaison wurde gesorgt. So standen auf dem Rathausplatz diverse Grills zum Bestaunen und Kaufen. Die Standbesitzer führten ein Beratungsgespräch nach dem nächsten und erfreuten sich vor allem gestern am guten Wetter.

„Sonntags machen viele Familien auch ihren Ausflug. So ein Stadtfest bietet sich da an“, sagte Andrea Hermes, zweite Vorsitzende des Werberings, und freute sich über die gut frequentierte Fußgängerzone.

Werberingvorsitzender Robben war zufrieden mit dem Fest

Auch am Samstag war der Zuspruch in St. Tönis gut. „Trotz Regens und dem Fest in Kempen kamen viele hier in unsere Innenstadt. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Frühlingsfest“, erklärte Werbering-Chef Stefan Robben.

Nicht nur die Stände in der Fußgängerzone waren gut besucht, auch die Läden und Geschäfte, die ihre Türen Samstag und gestern bis 18 Uhr öffneten.

Das Fest lockte nicht nur St. Töniser in die Fußgängerzone, sondern auch viele aus der näheren Umgebung, die sich bei dem guten Wetter auf ihre Fahrräder geschwungen und einen Ausflug nach St. Tönis unternommen haben.

Neben ortsansässigen Verkaufsständen fand sich auch ein Stand von der Historischen Senfmühle Monschau. Hier konnten Feinschmecker sich die verschiedensten Senfsorten ansehen und probieren. Vom klassischen Ur-Rezept bis zu exotischen Sorten, wie Feige und Orange.

Die Hochstraße weiter runter wurden unterschiedlichste Holzarbeiten angeboten. Auch hier gönnten sich die Händler kaum eine Beratungspause. Gerade jetzt im Frühjahr lockt es viele wieder in die eigenen Gärten. Und die wollen schön dekoriert sein. Was bietet sich da mehr an, als ein Vogelhäuschen.

Die jüngsten Besucher interessierten sich mehr für das Kinderkarussell an der Willicher Straße. „Noch einmal. Bitte!“, schallte es regelmäßig über die Straße und kurz darauf zog ein Kind seine Eltern ungeduldig in Richtung Karussell.

Aber auch das Trampolin an der Ringstraße wurde genutzt. Für die Stände interessierten sich die Kinder nur dann, wenn sie entweder voll buntem Spielzeug waren oder aber Süßigkeiten verkauften.

Ganz bewusst stand das diesjährige Frühlingsfest unter keinem Motto. In der Vergangenheit hießen die Feste Italienische Tage oder Gartentage. „Aber oft war es den Besuchern dann nicht italienisch genug. Oder es hatte zu wenig mit Garten zu tun. Deswegen in diesem Jahr kein Motto“, erklärte Robben.

Die Besucher bekamen jedenfalls einen bunten Mix geboten. Für jeden war etwas zu finden und sei es nur eine Tasse Kaffee in der Sonne. Denn auch die Cafés waren gut besucht. Dort trafen sich nicht nur Familien, sondern auch Freunde auf ein Pläuschgen bei Warmgetränk oder Eis und zum gemeinsamen Bummel durch die Fußgängerzone.