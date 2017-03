Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei brachten den Tönisvorster mit einem weiteren Einbruch und zwei Einbruchsversuchen in Verbindung.

St. Tönis. Am Montag, gegen 09:00 Uhr, beobachtete ein 40-jähriger Tönisvorster in St. Tönis auf der Straße Rosental, wie ein 22-jähriger Mann aus seinem Gartenhaus mit einer schwarzen Tasche heraus kam. Er verständigte daraufhin direkt die Polizei und verfolgte den Flüchtigen bis zur Gelderner Straße. Dort ging der 22-jährige in ein Haus und kam kurze Zeit später wieder heraus.

Bei Eintreffen der Polizei flüchtete er auf den Friedhof. Dort nahm ihn die Polizei mit Hilfe von Mitarbeitern des Friedhofamtes fest. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei brachten den Tönisvorster mit einem weiteren Einbruch und zwei Einbruchsversuchen in Verbindung. Der Beschuldigte wurde am Dienstag einer Haftrichterin in Krefeld vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an.