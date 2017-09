Christian und Nicole Klupsch werden als neues Tönisvorster Prinzenpaar in der nächsten Session Geld für die Einrichtung in Krefeld sammeln.

Tönisvorst. Der Prinz in spe kann laute und leise Töne spielen. Die lauten, fröhlichen, wenn er als Paradetrommler der Prinzengarde bei Auftritten Takt, Ton und Rhythmus angibt.

Christian Klupsch versteht es aber auch, die zwischenmenschlich relevanten, die leisen Töne anzuschlagen. Gestern hat er bekannt gegeben, dass er und seine Frau Nicole (Nici) während der kommenden Session auf persönliche Geschenke und Blumen verzichten wollen, stattdessen Geld für das Krefelder Hospiz am Blumenplatz sammeln möchten. „Jeder Euro zählt“, sagt Klupsch.

Dass er und seine Frau in der eigenen Session eine soziale Sache unterstützen wollen, stand für das Paar, das im Karnevalstreiben der Stadt Tönisvorst seit Jahren auf Aktivposten ist, schon länger fest. Dass nun das Pflege- und Ärzteteam in der Krefelder Einrichtung Adressat für den Schecks wird, hat einen sehr schmerzlichen, persönlichen Hintergrund.

„Nach dieser Begleitung stand für uns fest: Das ist das Richtige, das wollen wir als Prinzenpaar unterstützen.“

Christian Klupsch über die Entscheidung, für das Krefelder Hospiz in der kommenden Session Spendengelder zu sammeln

Ende Juli ist Nicole Klupschs Mutter, die an Krebs erkrankt war, gestorben. Christian Klupsch: „Meine Schwiegermutter hat das Hospiz nur drei Stunden lebend kennengelernt. Aber wir sind dort vorher schon vorstellig geworden und mit offenen Armen empfangen worden. Man hat sich Zeit für uns genommen, uns alles gezeigt, erklärt, uns wertvolle Tipps im Umgang mit der Situation gegeben.“

Sie seien in der Stunde des Todes buchstäblich an die Hand genommen worden, „eine Pflegerin hat meiner Frau wertvolle Worte mitgegeben, die sehr berührend waren“. Sie hätten diese Begleitung des gesamten Hospiz-Teams als Geschenk empfunden. Es sei eine Verabschiedung gewesen, bei der es auf Details ankam, wie eine angezündete Kerze, Blumen und bei der sich die Angehörigen zeitlich nicht unter Druck gesetzt fühlen. „Nach dieser Begleitung stand für uns fest: Das ist das Richtige, das wollen wir als Prinzenpaar unterstützen.“

Von nun an wird in Tönisvorst für den guten Zweck getrommelt und gelaufen. Christian und Nici Klupsch nehmen am „7. Krefelder Hospiz-Lauf“ am 24. September teil. Ein Startpunkt ist in diesem Jahr auch in St. Tönis. Die IG Altensport hat die Initiative ergriffen und organisiert einen Start vom Gelände des Gewerbegebietes am Ostring 1.

Startgeld kommt der Hospizarbeit zugute

Christian Klupsch: „Ich hoffe, dass wir einige animieren können, sich noch anzumelden und mitzulaufen. Das Startgeld von zehn Euro kommt vollständig der Hospiz-Arbeit zugute.“ Wer mitlaufen möchte, kann sich bis Sonntag online anmelden. Der Hospiz-Lauf wird organisiert vom Stadtsportbund Krefeld. Für den zukünftigen Tönisvorster Prinzen ist die Wegstrecke von fünf bis sechs Kilometer übrigens eine leichte Aufwärmübung, so als ob man eben mal zum Bäcker geht. „Ich werde wohl auch wieder zurücklaufen.“

Die Online-Anmeldung ist über www.ssb-krefeld.de möglich. Kurzentschlossene können auch am 24. September noch mitmachen. Sie sollten spätestens um 10.15 Uhr zur Anmeldung am Startpunkt (Ostring 1) sein.

Der Sternlauf zum Blumenplatz hat sich zu einem Volkslauf in Krefeld entwickelt. 2016 gingen 1000 Teilnehmer aus elf Vereinen auf die Strecke. Der Erlös lag bei 10 000 Euro.