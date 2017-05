Der Mitsingabend im Forum Corneliusfeld war ein voller Erfolg. 600 Besucher hatten ihren Spaß.

Tönisvorst. Hand aufs Herz: Hätten Sie gedacht, dass die angekündigte „Stehveranstaltung mit kleiner Bestuhlung“ im Forum Corneliusfeld Sie so vom Hocker reißen würde? Wenn Ihnen vorher jemand gesagt hätte, Sie erleben ein Gemeinschaftskonzert mit Sting, Robbie Williams, Daliah Lavi und Bata Illic. . . Sie hätten doch dankend abgelehnt und den Freitagabend lieber mit dem „Alten“ im ZDF zu Hause verbracht. Gut, dass Sie da waren. Und Frau Höpker. Die Entertainerin mit Mammut-Noten-Singer-Songwriter-Repertoire im Hirn und auf Festplatte. So konnte sie sogar einen Technikabsturz mit „Que sera, sera“ überbrücken.

Frau Höpker spielte vom ersten Ton mit Lust und Lässigkeit ihrer 600 Mitsinger. Sie bescherte dem hochzufriedenen Stadtkulturbund ein volles Haus und dem Publikum einen Mitsingabend, der ein Hit war. Ach was: eine einzige Hit-Parade. Sie machte längst vergessene und verdrängte Gassenhauer wieder gesellschaftsfähig. Pures Vergnügen allein durch die Kraft des Mitsingens bei mitgeliefertem Text. Mit „Thank you for the music“ ist schon viel, aber nicht alles über diesen Abend gesagt: Denn erst mit der Wunscherfüllung von Bata Illics „Michaela“ war die Premiere der Höpker in St. Tönis vorbei. Das bestens gestimmte Tönisvorster Publikum entließ eine Kölnerin, die trotz Panne einen prächtigen Abend hatte.