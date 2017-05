Hier wollen fast alle, die im Stadtgeflüster erwähnt werden, nur spielen: Mit Neuheiten aus der Spielewelt zum Beispiel. Handball. Oder Theater. Um Hunde geht’s auch.

Willich/Tönisvorst. Seit gut zwei Wochen reißt die Nachfrage bei Spielwaren Lessenich in St. Tönis nicht ab. Kunden ab Grundschulalter wollen Fidget Spinner, englisch Ssspinner ausgesprochen, eine Kombi der Worte fidget (englisch für Unruhe) und to spin (wirbeln/kreiseln). Ursprünglich war’s ein Konzentrationsspielzeug für zappelige Kinder. Inzwischen hat sich das handliche Spielgerät zu einem Bestseller auf dem Spielzeugmarkt entwickelt. Lessenich war zeitweise ausverkauft. „Der totale Run“, ist von dort zu hören. Dabei seien die Spinner Anfang des Jahres, so Andreas Lessenich, auf der Messe kein Thema gewesen. „Jetzt wollen die Kinder sie alle haben.“ Der Trend sei vergleichbar mit dem der Loombänder vor zwei Jahren. Vor eineinhalb Wochen fand der Spieleabend von Lessenich im Café Steeg statt. Dort zeigten Kinder, was sie mit dem neuen Spielzeug so alles drauf haben. Auf der Facebookseite hat Spielwaren Lessenich ein Video eingestellt. Da kreisen sie Spinner sogar auf Kindernasenspitzen. Im Moment wartet Lessenich auf Spinner mit LED-Leuchten und Motiven. Der nächste Spieleabend ist Mitte Juli. Mal sehen, ob der Trend andauert.

Ausspannen in Willich nach der UK Rally über die Insel

Definitiv vorbei ist die UK Rally, die Malte Stukenberg und Philipp Kruse 3500 Kilometer durch England, Schottland und Wales geführt hat. In einem alten Volvo, der sie wieder sicher bis nach Willich kutschiert hat. Hundskaputt sind die beiden jungen Männer von dem Zehn-Tage–Trip zu Hause angekommen. „Ich habe mir erstmal eine Pizza kommen lassen“, lacht Malte. Unglaublich sei diese Rally gewesen, meint der 29-Jährige. Aber er sagt auch: „Einmal reicht!“ Von dem Volvo, der sie durch die Highlands, über enge Straßen und durch atemberaubend schöne Küstenlandstriche gefahren hat, werden sich die beiden trennen. „Wir sind auf der Rücktour aber extra über Nettetal gefahren, um Marko Stecken, der uns das Auto flott gemacht hat, mit einem Original schottischen Whisky zu danken.“ Dank geht auch an Tommys Tanzschule in Schiefbahn, die Fahrer und Beifahrer als Sponsor unterstützt hat. Allein durch die Teilnahme der Willicher an der UK-Rally darf sich die „Arche“ in Berlin über eine 515 Euro-Spende freuen. Viele Freundschaften sind entstanden, das Team Österreich hat Malte und Philipp schon nach Wien eingeladen. Aber erst einmal fliegt Malte mit seiner Verlobten nach Teneriffa. „Ausspannen!“ Auf der Insel muss er auch keine Schafe fangen.