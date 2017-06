Im Oktober 2014 wurde ein Rentner in St. Tönis überfallen und starb.

Tönisvorst/Krefeld. Im Raubmordprozess gegen vier Männer und eine Frau hat am Dienstag ein weiterer Angeklagter durch seinen Verteidiger eine Einlassung verlesen lassen. Murat C. war im vergangenen Jahr wegen Raubes mit Todesfolge in Tateinheit mit Totschlag durch Unterlassen schuldig gesprochen worden. Der Bundesgerichtshof kassierte das Urteil allerdings. Am Dienstag teilte der 22-Jährige mit, dass er den Rentner weder geschlagen, noch getreten oder gewürgt habe.

Der 22-Jährige hat auch als Fahrer fungiert

Am Tattag im Oktober 2014 sei ein Anruf auf seinem Handy eingegangen. Einer der Mitangeklagten fragte ihn, ob er zu dem Casino in Straelen kommen könne. Er sei umgehend dort hingefahren, ohne den Grund zu hinterfragen. Die Mitangeklagte, Madonna R., sei mit ihrem eigenen Auto nach Straelen gekommen und habe den Wagen an einer Tankstelle abgestellt. Dann seien sie zu fünft nach Tönisvorst gefahren. Erst im Auto habe er erfahren, dass er die anderen zum Haus eines Rentners bringen sollte, in das sie einbrechen wollten. Er habe nur Schmiere stehen sollen. Die anderen hätten von einem Tresor gesprochen und noch gesagt, der Mann sei auf keinen Fall zu Hause. Vor Ort sah er allerdings, dass der Rentner gerade Waren aus dem Baumarkt in das Haus trug.

„Ich ging zu dem Zeitpunkt nicht davon aus, dass er in Lebensgefahr war.”

Murat C., Angeklagter

„Rückblickend glaube ich, dass die anderen damit rechneten, dass er zu Hause war”, hieß es weiter. Der 22-Jährige räumte ein, mit drei anderen in das Haus gegangen zu sein. „Mir wurde gesagt, dass ich ihn festhalten soll.” Also habe er den Rentner gepackt und zu Boden gebracht und „dafür gesorgt, dass er nicht mehr hochkam”. Außer ihm hätten alle den 81-Jährigen geschlagen, auch ein Elektroschocker sei eingesetzt worden. „Ich wollte nicht, dass der irgendwelche körperlichen Schäden nimmt”, beteuerte er in der schriftlichen Einlassung. Er habe den anderen sogar gesagt, sie sollen aufhören. Die aber hätten ihn zurechtgewiesen. Er glaube, in dem Zusammenhang auch selber einen Stromschlag bekommen zu haben.

Richter sieht weiterhin „großen Klärungsbedarf“

Von einer Durchsuchung des Gebäudes nach Wertsachen berichtete der Angeklagte nicht. Die Schilderung des Hergangs setzte erst kurz vor dem Verlassen des Hauses wieder ein. Er habe den am Boden Liegenden noch umdrehen wollen, es aber nicht geschafft. Es sei ein Stöhnen zu hören gewesen. „Ich ging zu dem Zeitpunkt nicht davon aus, dass er in Lebensgefahr war.” Er sei aber besorgt gewesen, dass der Rentner verletzt sein könnte.

Der Tönisvorster Rentner war durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals erstickt. Der Verteidiger des 22-Jährigen blockte weitere Fragen des Gerichts am Dienstag ab.

Der Richter kündigte an, dass es weiterhin großen Klärungsbedarf gebe. Unter anderem wolle er wissen, wer auf den Hals des Opfers eingewirkt hat. Auch solle er sich dazu äußern, warum er gegen seinen Willen 20 bis 30 Minuten mit den anderen im Haus blieb, anstatt zu gehen. BL