250 Gäste waren dabei, als Christian Dierlich in die Christusgemeinde eingeführt wurde.

St. Tönis. Das wollen die Gemeindemitglieder sich nicht entgehen lassen. Schließlich haben sie ein Jahr lang auf diesen Moment gewartet, und so oft kommt es auch nicht vor, dass ein neuer Pfarrer eingeführt wird. Deshalb wundert es nicht, dass die evangelische Christuskirche an der Hülser Straße in St. Tönis am Sonntagnachmittag mehr als gut gefüllt ist. Obwohl der Kirchenraum mit Hilfe des angrenzenden Gemeindezentrums erweitert wurde, finden viele Menschen nur noch Stehplätze in den Seitengängen.

Seinen Dienst hatte Dierlich bereits am 1. Februar angetreten

„Wie schön, eine so volle Kirche zu sehen“, freut sich Pfarrer Marc-Albrecht Harms, Skriba des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen, der die Einführung des neuen Pfarrers Christian Dierlich vornimmt. Ein Unbekannter ist Dierlich in der Pfarre nicht mehr, denn seinen Dienst hatte der 36-Jährige bereits am 1. Februar angetreten.

Ein Jahr lang war die Pfarrstelle in der agilen St. Töniser Gemeinde unbesetzt, nachdem Pfarrer Renz Schaeffer nach drei Jahrzehnten im Dienst in den Ruhestand getreten war. Zur offiziellen Einführung seines Nachfolgers kommt Schaeffer selbstverständlich noch einmal in die Kirche und gibt ihm mit einem Zitat aus dem 2. Korintherbrief seinen Segen: „Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne.“

Dass die Neubesetzung der Stelle so lange gedauert hat, habe laut Daniela Bücher-Bruch, die zweite Pfarrerin in der Christusgemeinde, zwei Gründe. „Die Pfarrstelle für unsere Gemeindearbeit wurde nur noch zu 75 Prozent von der Landeskirche freigegeben. Weil es jedoch durch den enormen Rückgang der Theologiestudierenden nur noch wenige Bewerberinnen und Bewerber gibt, war es sehr unwahrscheinlich, dass wir eine 75-Prozent-Stelle besetzen können.“

Die Gemeinde reagiert und sucht einen Kooperationspartner, der mit der Alexianer Tönisvorst GmbH gefunden wird. Christian Dierlich hat jetzt eine Dreiviertelstelle in der Christuskirche und verbringt ein Viertel seiner Arbeitszeit im Alexianer Krankenhaus und im Alexianer Seniorenheim Tönisvorst. Darauf geht auch Pfarrer Harms ein, der die Seelsorge als einen wesentlichen Bestandteil der theologischen Arbeit hervorhebt. Dierlich selber betont in seiner Ansprache, dass er sich darauf freue, Gemeinde mitzugestalten und Raum zu öffnen, „in dem Gottes Gnade erfahrbar wird“.

Mit vielen persönlichen Worten wird der neue Pfarrer in St. Tönis willkommen geheißen. Seine direkte Kollegin Daniela Bücher-Bruch sagt: „Jetzt ist die Gemeinde wieder vervollständigt. Ich bin froh, dass du da bist.“