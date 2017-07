Für eine neue Farbe auf dem Friedhof in Anrath haben Margret und Heinz-Peter Grütters gesorgt. Das Ehepaar vom gleichnamigen Blumenhaus hatte sich schon länger darüber geärgert, dass die grünen Gießkannen auf dem Friedhof kaputt oder gestohlen waren. Sie äußerten dieses Problem in einem Gespräch mit der Rheinischen Treuhandgesellschaft für Dauergrabpflege – und waren ganz überrascht, dass diese 30 neue Gießkannen spendete. Mit dem kleinen Lieferwagen des Blumenhauses wurden die neuen Kannen an den Wasserstationen des Friedhofs verteilt. Zu erkennen sind sie gleich an ihrer Farbe: Statt grüne gibt es nun lilafarbene Kannen.

Willich/Tönisvorst. Neueröffnung hat am Samstag das Geschäft Bellabee Kindermoden am Markt 1 in Willich gefeiert. Dazu hatte sich sogar Vizebürgermeister Guido Görtz eingefunden. Hintergrund: Das 90 Quadratmeter große Ladenlokal im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses, das der Willicher Grundstücksgesellschaft gehört, stand lange leer. Für das Citymanagement war es deshalb wichtig, endlich wieder neues Leben einziehen zu lassen – auch mit Blick auf die anstehende autofreie Umgestaltung des Marktes. In dem nun frisch sanierten Ladenlokal waren früher ein Reisebüro und ein Geschäft für Frisörbedarf beheimatet. Bellabee hatte seinen Sitz bisher an der Kreuzstraße.

Große Freude bei den Mitgliedern des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst. In den Geschäftsräumen der Sparkasse Krefeld an der Ringstraße in St. Tönis erfolgte die Übergabe einer großzügigen Zuwendung aus den PS-Zweckerträgen des Jahres 2016. Der Musikzug ist nun in der Lage, neue Instrumente, zum Beispiel eine Trompete und ein Tenorhorn, anzuschaffen. Die gute Ausstattung mit Instrumenten sei auch eine wichtige Investition in die Zukunft des Musikzuges, hieß es bei der Übergabe. Neue Mitglieder – insbesondere Kinder und Jugendliche – sind immer willkommen. Geprobt wird freitags von 20 bis 22 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Vorst an der Lindenallee. Neben den Probeabenden steht Klaus Kohnen, Tel. 02158/8392, für einen persönlichen Kontakt zur Verfügung.

Karnevalsprinzessin hilft dem Kinderzentrum

Ihre Session als Tönisvorster Stadtprinzessin ist zwar vorbei, doch ihre Versprechen aus der jecken Zeit setzt sie weiter um: Ex-Prinzessin Nicole Hausmann hat dem stups-Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld 850 Euro gespendet. Die Summe kam über zwei Aktionen zustande: Die Ex-Prinzessin hatte bei den Aufzügen darum gebeten, auf Blumen und Geschenke zu verzichten und lieber eine Spende für das Kinderzentrum zu geben. Und auch die traditionelle Unterstützung der Sparkasse Krefeld an die närrischen Regenten in Tönisvorst (450 Euro) floss in den Spendentopf. Das Geld wurde von Minister Harald Gengnagel sowie Mitgliedern des Tönisvorster Karnevalskomitees in Krefeld überreicht, da Nicole Hausmann selbst erkrankt war.

Wilhelm Otto weiter mit „Allerweltkiste“ auf Tour

Was macht eigentlich Wilhelm Otto? Diese Frage hat sich der Flüsterer in den vergangenen Wochen häufiger gestellt. Sie erinnern sich doch sicher noch an den rührigen Dichter aus dem Schiefbahner Hubertusstift? Im gesegneten Alter von mehr als 80 Jahren begann er damit, seine Gedichte in die „Allerweltkiste“ zu packen und damit auf Lese-Reise in Altenheimen zu gehen. Begleitet wurde er bei seinen Auftritten immer von dem Pianisten Frank Scholzen. Mittlerweile ist Wilhelm Otto 91 Jahre alt – doch er ist immer noch unterwegs. Wie der Flüsterer von ihm selbst erfuhr, stand erst in der vergangenen Woche ein Auftritt in Mönchengladbach-Hardt an. Auch Seniorenresidenzen in Krefeld, Dülken, Rheydt und Co. stehen regelmäßig auf dem Tourneeplan. Nach Komplikationen bei einer Knie-Operation ist Wilhelm Otto zwar mittlerweile auf Rollstuhl und Rollator angewiesen. Doch das kann ihn nicht bremsen: „Ein Freund fährt mich“, berichtet er.