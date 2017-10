An der Süchtelner Straße in Vorst gibt es eine neue Installation. Die Technik erkennt auch die Art des Fahrzeugs.

Vorst. Es blinkt grün, wenn man sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hält. Fährt man zu schnell, blinkt es rot: Seit Mitte dieser Woche gibt es an der Süchtelner Straße in Vorst – Höhe Parkplatz Volksbank – eine Tafel, die Autofahrern anzeigt, wie schnell sie gerade fahren. Es misst und speichert nach Angaben der Stadtverwaltung aber nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch, ob es sich um einen Lkw, ein Motorrad oder ein Auto handelt. Daten, die anschließend ausgewertet werden können.

Eine 13-Jährige war von einem Lkw erfasst worden

Mit dieser Anzeigetafel will die Ordnungsbehörde die Autofahrer sensibilisieren. Das ist eine von mehreren Maßnahmen als Reaktion auf einen Unfall im Frühjahr des vergangenen Jahres. Dabei war eine Schülerin ums Leben gekommen. Die 13-Jährige war auf der Süchtelner Straße nach dem Ausstieg aus dem Schulbus von einem Lkw erfasst und dadurch lebensgefährlich verletzt wurde. Fünf Tage später starb sie.

Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem die Verlegung der Bushaltestelle auf die Höhe des Parkplatzes der Volksbank sowie eine durchgezogene Linie vom Kreisverkehr hundert Meter in den Ort hinein.

Die Einführung von Tempo 30 auf einem begrenzten Stück 100 Meter vor und nach der Bushaltestelle hat die Stadt beim Landesbetrieb Straßen NRW durchsetzen können, allerdings nicht für die gesamte Süchtelner Straße. Red